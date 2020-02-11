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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Срочники смогут получать оклады по воинским должностям

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Срочники смогут получать оклады по воинским должностям
Фото: соцсети

Военнослужащим по призыву установят оклады по воинским должностям в размере 2 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой в Думу вышло правительство РФ, взяв за основу эксперимент Минобороны.

В течение шести последних лет срочникам выплачивали денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц плюс ежемесячные надбавки, все это зависело от воинской должности, квалификации, особых условий службы и прочих особенностей.

В Минобороны считают, что довольствие всех категорий военнослужащих по призыву увеличилось в среднем до 900 рублей.Исходя из анализа военного ведомства, правительство предложило принять соответствующий закон, действие законопроекта которого будет распространяться на военнослужащих по призыву с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных госорганах, к примеру, Росгвардии, – с начала 2020 года.

Если закон будет принят, то размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября 2020 года составит уже 2086 рублей.

Сообщается, что в третьем чтении документ планируют рассмотреть 13 февраля.

ДВа

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