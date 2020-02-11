Топ-5 самых красивых городов России

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11 февраля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Красивые города россии, фото, соцсети

Россия — страна с исключительной культурой, богатой историей, неповторимой природой и бескрайними просторами. Щедра она так же и на красивые места для жизни.

Из 1100 прекрасных по-своему городов, имеющихся на территории Российской Федерации — мы выбрали пять, на наш взгляд, самых красивых городов (не считая наших двух прекрасных столиц, конечно).

5. Нижний Новгород

На пятом месте нашего рейтинга пятый по численности населения (на 2019 год) город России — Нижний Новгород — город, стоящий на двух берегах Оки, важный транспортный, экономический и культурный элемент страны. Среди достопримечательностей города можно выделить: Собор Александра Невского и Печерский Вознесенский монастырь, Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Церковь Рождества Иоанна Предтечи, Нижегородский Кремль и Чкаловская лестница.

Интересный факт о городе:

В Нижнем Новгороде выставляется одна из самых больших в мире картин — «Воззвание Минина», написанная популярным живописцем и портретистом России 19 века, Константином Маковским. Из-за внушительных размеров — 6х7 метров — полотно хранится в отдельно стоящем здании Нижегородского Государственного Художественного Музея. Это здание так и называется — «Музей одной картины».

4. Казань

Под номером 4 — столица Татарстана и крупный порт на берегу Волги — город Казань. В Казани с численностью население более 1,2 млн человек, пересекаются сразу несколько религий, что отразилось на облике города. В архитектуре и декоре Казани встречаются проявления христианства, буддизма, ислама. Среди казанских достопримечательностей: мост Миллениум, Розовая мечеть, башня Сююмбике, Петропавловский собор и многие другое. Также один из самых знаменитых культурных памятников Казани — Кремль, возведенный при царе Грозном.

Интересный факт о городе:

После завоевания Казани Иван Грозный решил привязать к себе местную аристократию и награждал всех высокопоставленных татар, которые приходили к нему добровольно. Отсюда и появилось выражение «сирота казанская», так как многие специально делали вид, что очень сильно пострадали от войны, чтобы получить щедрый подарок от царя.

3. Иркутск

Иркутск сочетает в себе шарм старины и современной архитектуры. У большинства людей Иркутск ассоциируется с Байкалом. Так что при посещении этого города, с численностью населения более 600 тысяч человек, можно совместить впечатления: прогуляться по красивому городу, и посетить самое глубокое озеро на планете.

Интересный факт о городе:

Сейчас на дорогах Иркутска не сосчитать машин. А еще 100 лет назад в городе не было транспорта. Первые машины появились 100 лет назад. В 1910 году в Иркутске насчитывалось 10 машин. А первый пассажирский автобус начал работать в 1926 году. Праздником для горожан стал запуск первого трамвая в 1947 году. Линии были построены практически без затрат. Рельсы и шпалы выделила ВСЖД (Восточно-Сибирская железная дорога), а строительством занимались студенты, заключенные и японские военнопленные. Вагоны были привезены из Ленинграда, где они «пережили» блокаду, и их пришлось восстанавливать. Первоначально проезд в трамвае был бесплатным.

2. Калининград

Город значительно пострадал по время Второй Мировой Войны, но всё же сумел не утратить былой красоты. Специфическая готическая архитектура является необычной для русского города. Но это позволяет калининградским паркам, музеям, садам и скверам выглядеть по-особенному красиво.

Интересный факт о городе:

Город Калининград до 1946 года назывался Кёнигсберг, что в переводе с немецкого означает «королевская гора». Соседние народы обычно называли крепость на свой манер, сохраняя корень «король», а в русских летописях неоднократно встречается название «Королевец». По забавному совпадению, ещё один Калининград, расположенный в Московской области, в 1996 году был переименован в Королёв — правда, не в честь абстрактного короля, а в честь знаменитого конструктора ракетно-космических систем, Сергея Королёва.

1. Сочи

Город с великолепным видом на море и океаном туристов в сезон, комфортным теплым климатом и богатой растительностью — это курортный Сочи, расположенный на побережье Черного моря, заслуживший первое место нашего рейтинга. Сочи утопает в сочной зелени. Живописная природа в сочетании с местным колоритом: парки, водопады, каньоны, интересная архитектура зданий, чистое море и многое другое. Сочи считается одним из самых больших по протяженности городов в мире, а, точнее, занимает вторую позицию по этому показателю. Опережает наш курорт только Мехико, расположенный в Латинской Америке. А вот в Евразии Сочи по праву можно назвать самым протяженным. Наш курорт занимает 148 километров вдоль линии моря, в то время как мировой рекордсмен протянулся на 200 километров.

Интересный факт о городе:

Сочи – единственное место в России, где растут пальмы. Но не те, что колосятся в горшках на подоконниках, а самые настоящие южные пальмы. Кроме того, среди таких «уникальных» для холодной России растений — магнолии и эвкалипты. Эти удивительные, дурманящие своими стойкими ароматами деревья стали одной из визитных карточек города.

Безусловно, на вкус и цвет — все города разные, а красота — понятие относительное. Сойтись в едином мнении, какие российские города самые красивые, практически невозможно. Каждый город прекрасен и удивителен по-своему. Однако приятно осознавать, что красивых городов на карте России несравнимо больше, чем мы обозначили в нашем рейтинге.