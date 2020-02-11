Как выглядит работа мечты? Рейтинг необычных профессий

Кто из нас не мечтал найти идеальную работу? «Аргументы недели» составили свой рейтинг если не идеальных, но уж точно оригинальных профессий, которыми можно заработать на жизнь.
6. Самая лучшая, счастливая и «ми-ми-мишная» работа, пишут о ней пользователи сети. В 2016 году центр изучения и разведения большой панды в китайской провинции Сычуань опубликовал вакансию «обниматель панд». Играть, обнимать и фотографировать бамбуковых мишек за 32 тысячи долларов в год – заманчивое предложение! Работодатель оплатит вам проживание и питание, а вот выходных не даст. Находиться с подопечными нужно 365 дней в году. Большая панда занесена в Красную книгу как «уязвимый вид». Всего в мире около двух тысяч особей. Две из них с прошлого года живут в Московском зоопарке. Однако «обнимателя» для них искать не станут: няни мишкам нужны только до 2-х лет.
5. Вас больше не будет раздражать звук будильника по утрам, если ваша работа – спать. На должность «профессиональной сони» в 2010 году утроилась девушка из Китая. СМИ известна лишь фамилия счастливицы – Чжан. Основные обязанности – тестировать номера отелей, которые сдаются на интернет-платформе Qunar и рассказывать о своих впечатлениях в блоге. Девушку выбрали из 7800 желающих. Таких «специалистов» периодически ищут производители матрасов, а также врачи, занимающиеся исследованием сна.
4. Для любителей отдыхать и веселиться всю ночь тоже есть работа. Некоторые клубы нанимают «посетителей заведения». Для них предоставляют лучший столик, оплачивают еду и алкоголь. Сотруднику остаётся только танцевать, попивать коктейли и выкладывать фотографии с места вечеринки в социальные сети всю ночь, чтобы в конце рабочей смены получить зарплату. Услугами таких «оплаченных гостей» обычно пользуются новые заведения, чтобы раскрутить место и привлечь клиентов, которые уже сами будут оставлять деньги в популярном заведении. Модельная внешность и популярность в сети – основные требования к соискателю.
3. Ещё одну «работу мечты» предложила фабрика десертов в Ленинградской области. В свой штат в 2017 году они пригласили «дегустатора сладостей». Высококалорийная работа оказалась высокооплачиваемой. За ежедневное поедание до 2,5 кг. десертов компания готова платить 120 тысяч рублей в месяц и оплачивать фитнес! Фабрика получила десятки резюме от соискателей самых разных профессий. Поменять основную деятельность на торты и пирожные решились психологи, юристы, инструктор аквапарка и даже физик-ядерщик.
2. Жители Китая, кажется, могут заработать на всём. Самое большое разнообразие необычных профессий можно найти именно в Поднебесной. На улицах мегаполисов в специальных повязках орудуют «туалетные гиды». За несколько центов они помогают туристам найти общественные туалетные комнаты. Работают гиды официально и имеют запись «госслужащий» в трудовой книжке.
1. Но всё же «лучшая работа в мире» досталась британцу Бену Саутхоллу. Именно так назывался конкурс от туристического департамента Куинсленда (Австралия), в котором Бен обошёл более 30 тысяч человек и занял первое место. Парень стал смотрителем островов Большого Барьерного рифа. В распоряжение к нему попала вилла стоимостью миллиарды долларов и множество обязанностей. Он следил за чистотой пляжей, организовывал культурные мероприятия, охранял дикую природу, знакомился с местным населением, составлял «гастрономический гид» для приезжих, делал фотоотчёты и обо всём писал в своём блоге. За жизнь в райском уголке в течение полугода Бен получил 150 тысяч австралийских долларов. За это время парень успел не только поработать, но и встретить свою любовь. Через 2 года он вернулся на остров, чтобы сыграть там свадьбу.