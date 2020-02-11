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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Ректор РУДН Владимир Филиппов решил оставить свой пост

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ректор РУДН Владимир Филиппов решил оставить свой пост
Фото: сайт РУДН.

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост главы вуза.

Свое решение он объявил 11 февраля на заседании наблюдательного совета РУДН под руководством председателя наблюдательного вуза, председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

В связи с окончанием в марте 2020 года своих полномочий ректор РУДН сообщил, что не планирует ходатайствовать перед наблюдательным советом и министерством науки и высшего образования России о продлении срока полномочий до достижения им предельного возраста в 70 лет.

Кроме этого, в 2020 году РУДН предстоит разработать новую программу развития университета до 2025 года и стратегию развития до 2030 года. Продление срока полномочий ректора всего на один год нецелесообразно. По словам ректора, отмечают в РУДН, программу и стратегию развития вуза должна готовить новая команда управленцев.

Наблюдательный совет РУДН рекомендовал на должность ректора вуза директора юридического института РУДН Олега Ястребова – выпускника РУДН, доктора юридических и экономических наук, члена Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

ДВа

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