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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Учёные: найден способ сделать овощи полезнее

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

Учёные: найден способ сделать овощи полезнее
фото: pixabey

Исследователи нашли способ, как сделать овощи более полезными. Как оказалось, это можно сделать без применения химикатов и удобрений.

Учёные изучили влияние ультрафиолетового излучения на томаты, который, по их словам, увеличивает количество антиоксидантов в плодах. Выяснилось, что большое количество потребляемых антиоксидантов снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.

При этом специалисты добавили, что увеличение количества антиоксидантов в овощах проводится без применения какого-либо сложного оборудования. А само внедрение в практику нового метода выращивания овощей сможет не только обеспечить россиян свежими овощами с высоким антиоксидантным статусом, но и улучшить их здоровье.

СЕ

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