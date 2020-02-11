За два дня бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11 тысяч человек

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11 февраля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, pixabay.com

За первые два дня работы акции по бесплатному онкоскринингу, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, диагностику шести самых распространенных злокачественных новообразований прошли свыше 11,6 тысяч жителей российской столицы. Соответствующую информацию озвучила в беседе с представителями СМИ Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы, курирующая в правительстве региона вопросы социального развития.

По словам Раковой, на минувших выходных онкоскринг в медицинских учреждениях прошли около 8 тысяч женщин и 3 тысячи мужчин. Онкологические заболевания заподозрены у более ста человек. Им в ближайшее время простоят дополнительные обследования.

Заместитель мэра рассказала, что акция продолжится 15, 16 и 29 февраля. Провериться на рак могут граждане, прикрепленные к столичным поликлиникам и являющиеся обладателями полисов ОМС Москвы. Бесплатный онкоскрининг проводится в 50 городских поликлиниках, а также в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах.