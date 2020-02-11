Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

За два дня бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11 тысяч человек

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

За два дня бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11 тысяч человек
Медик, pixabay.com

За первые два дня работы акции по бесплатному онкоскринингу, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, диагностику шести самых распространенных злокачественных новообразований прошли свыше 11,6 тысяч жителей российской столицы. Соответствующую информацию озвучила в беседе с представителями СМИ Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы, курирующая в правительстве региона вопросы социального развития.

Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

По словам Раковой, на минувших выходных онкоскринг в медицинских учреждениях прошли около 8 тысяч женщин и 3 тысячи мужчин. Онкологические заболевания заподозрены у более ста человек. Им в ближайшее время простоят дополнительные обследования.

Заместитель мэра рассказала, что акция продолжится 15, 16 и 29 февраля. Провериться на рак могут граждане, прикрепленные к столичным поликлиникам и являющиеся обладателями полисов ОМС Москвы. Бесплатный онкоскрининг проводится в 50 городских поликлиниках, а также в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан