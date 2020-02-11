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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Аркадий Майофис назвал главное отличие Израиля от России

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аркадий Майофис назвал главное отличие Израиля от России
Фото: pixabay.com

Основатель телекомпании ТВ2 Аркадий Майофис, несколько лет назад эмигрировавший в Израиль, в своем блоге высказался о том, почему в Тель-Авиве никогда не будет ни Олимпиады, ни Чемпионата мира по футболу.

Майофис подчеркнул, что когда приезжаешь в Израиль, сразу понимаешь, что это небогатая страна. Простенькие машины, самые обычные здания, неброские витрины магазинов, метро, которое никак не могут достроить, с нашей помпезной Маяковской будет не сравнить. Москва — полная противоположность. Судя по внешнему виду, это роскошный и богатый мегаполис. Точнее, отдельное «непризнанное государство», как пошутил бизнесмен.

Предприниматель уверен, что в Израиле никогда не устроят Олимпиаду — на это просто нет денег. Зато все граждане могут бесплатно получить лучшие лекарства от рака, которые стоят несколько десятков тысяч долларов в месяц. Многие пациенты получают подобную медицинскую помощь на протяжении всей жизни. Онкология не исчезает, но «засыпает», и человек может продолжать жить, как обычно. «Обойдусь-ка я без олимпиады», — подытожил Майофис.

СИ

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