Волгоградские железнодорожники провели профориентационную экскурсию

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11 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Школьники из хутора Клецкий Среднеахтубинского района Волгоградской области приняли участие в профориентационной программе «Я б в железнодорожники пошел. Пусть меня научат!». Это совместный проект специалистов АО «Волгоградтранспригород» и студентов Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС. Главная цель – познакомить учащихся с деятельностью железнодорожных предприятий и профильных учебных заведений.

В начале мероприятия была организована экскурсия по Приволжской детской железной дороге и действующему на её базе детскому технопарку «Кванториум». В нём ребята выполняли задания на логику и смекалку, а также отрабатывали навыки работы в команде.

Затем учащиеся посетили моторвагонное депо Волгоград, где им показали современные электропоезда и рельсовые автобусы, задействованные в пригородных пассажирских перевозках на территории Волгоградской области. В кабинете технической учёбы школьникам рассказали об особенностях работы машинистов пригородных поездов и показали учебные тренажёры, на которых осуществляется их подготовка.