Минобороны потратит 25 милионов рублей на закупку керамических икон для своего храма. Итого набежало уже 650 миллионов

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10 февраля 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Миллионы за иконы. Минобороны закупит керамические иконы и мозаику для своего храма вооруженных сил на 25 миллионов рублей. Итого смета строительства храма перевалила уже за 650 миллионов рублей.

260 миллионов рублей уйдут на закупку и установку предметов религиозного назначения, еще почти 38 миллионов — на декорирование храма изделиями из гипса. Еще 16 миллионов потратят на установку кровли на северном и южном крыльцах храма для вооруженных сил. Общая стоимость строительства пока не называется, но судя по грандиозной задумке, расходы составят несколько миллиардов рублей. Правда , нам обещают, что все средства состоят исключительно из пожертвований.