Сенатор: Процесс банкротства должен проходить под контролем государства

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10 февраля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Кутепов. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил о недопустимости процесса поглощения компаний или преднамеренного избавления от долгов под видом банкротства.

По словам Кутепова, статистика показывает ежегодное увеличение количества судебных решений о банкротстве предприятий. За последние 2 года в их число попали 30 предприятий естественных монополий, 12 стратегических предприятий, одна градообразующая компания и почти 30 тысяч граждан.

Кутепов выразил уверенность в том, что процесс банкротства должен проходить под контролем государства, поскольку недопустимо, когда институт банкротства принимает формы инструмента поглощения компаний.

«Необходимо развивать именно реабилитационные механизмы, при которых организации могли бы выходить из кризисных ситуаций и продолжать хозяйственную деятельность, поскольку они обеспечивают рабочие места и поступление налогов в бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации», – считает сенатор.

Кутепов предложил обратить внимание на мировой опыт применения реабилитационных процедур, целью которых является не только восстановление платежеспособности должника, но и сохранение его бизнеса.