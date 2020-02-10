Forbes добавил в список богатейших бизнесменов России нового участника

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10 февраля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Им стал создатель и основной владелец группы «Комус» Сергей Бобриков, чье состояние Forbes оценил в 800 млн долларов. Этого хватило, чтобы попасть в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

По данным издания, финансовых показателей торгующая канцтоварами компания не раскрывает, журнал называет группу «крайне непубличной компанией», а самого Бобрикова – «очень закрытым человеком».

Тем не менее, экспертам удалось оценить общую стоимость доли Бобрикова в группе в вышеупомянутую сумму.

Кстати, «Комус» – это производная от «Комсомольских услуг». Так назывался первый кооператив Бобрикова, который на заре 90-х годов специализировался на канцелярских бланках.