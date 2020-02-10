"Врачи меня до чертиков испугались", в Уфе местного жителя, прилетевшего из Пекина, выгнали из больницы

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10 февраля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне, приехавшие из Китая, становятся «чумными пациентами». Так их уже окрестили в Сети, так к ним относятся и врачи. В Уфе местного жителя, прилетевшего из Пекина, отказались проверять на коронавирус и выгнали его из больницы.

Как сообщает издание “Уфа-онлайн”, молодой человек восемь месяцев проработал в Пекине, а вернувшись домой решил провериться на коронавирус. Но в местной больнице "на весь коридор объявил", что прилетел человек из Пекина и хочет сдать анализы. От страха все сотрудники "с криками" разбежались, заперлись в кабинете, а принять пациента отказались. Медики посоветовали ему покинуть учреждение через черный ход.

Министертсво здравоохранения Башкирии уже сообщило, что организует служебную проверку по сообщению СМИ об отказе врачей проверить на коронавирус приехавшего в Уфу из Пекина молодого человека.