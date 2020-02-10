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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Курилах могут открыть круглогодичный горнолыжный курорт

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Курилах могут открыть круглогодичный горнолыжный курорт
Фото: pixabay.com

На российском острове Курильской гряды Итуруп планируется открыть круглогодичный горный курорт. Располагаться он будет в 32 километрах от аэропорта Курильска.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что проект включает в себя горнолыжный, круизный, лечебный, экологический, экспедиционный и гастрономический туризм. Для этого планируется создание специальной деревни на 1000 номеров, где уровень сервиса будет варьироваться от трёх до пяти звёзд.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отмечает, что благодаря этому на Итурупе появится минимум 500 новых рабочих мест. «Проект может стать примером мирового уровня в части развития устойчивого туризма, что позволит сохранить природные особенности региона, бережно относиться к местным уникальным достопримечательностям, флоре и фауне», - добавила она.

АБ

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