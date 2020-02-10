Военный психолог: власти могут скрывать настоящий мотив стрелка в Таиланде

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10 февраля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Военный психолог не исключил, что власти не раскрывают настоящий мотив солдата, устроившего массовый расстрел в Таиланде.

Конфликт на бытовой почве стал мотивом для стрельбы, которую устроил военнослужащий Джакрапанта Томму на улицах города Накхонратчасима в Таиланде. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча. Солдат расстрелял и захватил в заложники десятки людей. Для определения истинного мотива солдата, который расстрелял в Таиланде сограждан и взял заложников, необходимо знать ситуацию до тонкостей. Он также не исключил, что власти могут скрывать за официальной формулировкой «конфликт на бытовой почве» другой мотив действий стрелка.