Валерий Фальков продолжит заниматься поправками в Конституцию в новом статусе

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10 февраля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт Тюменского госуниверситета.

Новый министр образования и науки Валерий Фальков остается в рабочей группе по рассмотрению поправок в Конституцию РФ. В ее состав его включили еще до назначения на пост главы министерства.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по рассмотрению поправок в Конституцию 15 января. На тот момент Фальков был ректором Тюменского госуниверситета, и попал в список именно как руководитель вуза. Однако спустя всего неделю он получил назначение в правительство.

«Я остаюсь в составе группы и включен в те процессы, которые проходят», – цитирует Фалькова URA.RU.