Операторы предоставили результаты тестирования «суверенного Рунета»

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10 февраля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Philipp von Ditfurth, globallookpress.com

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете». Тестовые пуски оборудования для «суверенного Рунета» проводились на Урале.

Неполадки при установке зафиксированы у пяти операторов: «ВымпелКома», МТС, «Ростелекома», «ЭР-Телеком Холдинга» и ТТК.

Операторы «Мегафон», «Т2 РТК Холдинг» и «Екатеринбург-2000» доложили об отсутствиии проблем с качеством и доступностью связи. Некоторые участники испытаний заявили, что им не удалось заблокировать Telegram, так как мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Один из операторов сообщил о снижении скорости интернет-трафика во время тестирования на полчаса в Миассе, Челябинске и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень сигнала.

Другой оператор рассказал о проблемах в передаче трафика в Тюмени и жалобах на качество связи в Челябинске.