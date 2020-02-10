Российским фермерам посоветовали переходить на козлятину

В личных подсобных хозяйствах на территории регионов РФ, в которых Россельхознадзор выявил вспышки африканской чумы свиней может быть экономически выгодным производство козлятины.
По словам учёного, сегодня перед отечественным АПК стоит проблема, связанная с устранением из частного сектора разносчиков вируса — представителей нежвачных парнокопытных. Степень защищённости крупных агрохолдингов, которые производят свинину, весьма высока, чего в личном хозяйстве достичь невозможно. Альтернативой может стать развитие отрасли мясного козоводства.
"По уровню рентабельности мясное козоводство фактически приближается к свиноводству. Частник может вырастить двух козлят, причём даже сэкономить на содержании животных в зимнее время. Забить — и получить прибыль", - подчеркнул научный сотрудник отдела развдения и селекции Михаил Санников.