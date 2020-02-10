Интерактивные уроки появились в МЭШ ко дню памяти А.С. Пушкина

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10 февраля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Памятник А.С. Пушкину в Москве, Anton Belitsky / globallookpress.com

В проекте Московской электронной школы (МЭШ) ко Дню памяти Александра Пушкина, отмечаемого 10 февраля, разместили приложения, которые посвящены жизни и творчеству великого русского поэта.

С помощью этих приложений школьники смогут узнать больше о биографии Пушкина, его произведениях и памятных местах, вспомнить самые известные из творений, проверить свои знания о лицейских годах поэта. Также у ребят есть возможность познакомиться с самыми известными местами российской столицы, которые связаны с именем Пушкина.

Кроме того, в интернет-издании «Слово учителю» на сайте проекта «Юбилейный урок» опубликовали новые уроки, посвященные Пушкину. Они представляют собой электронные пособия, которые доступны с любого устройства.

Ответы на самые интересные вопросы о судьбе и творчестве «Солнца русской поэзии» можно найти в материалах урока «Пушкинская гостиная». О том, какое место в жизни поэта занимали лицейские годы, школьники смогут узнать на страницах юбилейного урока «Друзья мои, прекрасен наш союз!..».