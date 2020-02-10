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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Минэкономразвития предлагают ставить общедомовые приборы учета и утеплять дома

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Минэкономразвития предлагают ставить общедомовые приборы учета и утеплять дома
Фото: соцсети

В Минэкономразвития России предложили перечень первоочередных задач по повышению энергоэффективности.

Первоочередные действия по повышению энергетической эффективности должны быть сосредоточены в наиболее энергоемких секторах экономики: жилищном секторе, энергетике, обрабатывающей промышленности.

«Ключевым драйвером для высвобождения существенного накопленного потенциала энергоэффективности и снижения энергоемкости ВВП является технологический фактор, а именно развитие и внедрение современных энергосберегающих технологий» - заявил заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин.

Всего было представлено шесть ключевых мероприятий, которые могут принести наибольший эффект уже в ближайшее время. Первый и касающийся большинства граждан пункт касается повышения эффективности потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (МКД).

Добиться этого, в первую очередь, за счет установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, общедомовых приборов учета тепла и утепления зданий.

«Данные мероприятия предлагается частично субсидировать государством. По расчетам, инвестиции составят порядка 56 млрд. руб. в, в том числе за счет средств бюджета – 20 млрд рублей, а эффект – 9 млрд рублей в год», – сказал Расстригин.

Остальные пять мероприятий, предлагаемых министерством, касаются замены освещения мест общего пользования на энергоэффективное, внедрения парогазовых технологий на базе газовых турбин на ГРЭС и ряда других энергосберегающих инициатив.

ДВа

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