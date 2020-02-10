Красногорский депутат американского происхождения Монсон сдаст ЕГЭ

Известный боец и член Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон согласился сдать ЕГЭ. 49-летний спортсмен пройдет тестирование по истории в последний день февраля.
Отмечается, что Монсон согласился сдать экзамен в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. «В рамках акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми. Все желающие пройдут процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за экзамен», - рассказали сотрудники ведомства.
Боец ММА Джефф Монсон получил российское гражданство весной 2018 года. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.