Красногорский депутат американского происхождения Монсон сдаст ЕГЭ

//Общество 13+

10 февраля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Известный боец и член Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон согласился сдать ЕГЭ. 49-летний спортсмен пройдет тестирование по истории в последний день февраля.

Отмечается, что Монсон согласился сдать экзамен в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. «В рамках акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми. Все желающие пройдут процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за экзамен», - рассказали сотрудники ведомства.

Боец ММА Джефф Монсон получил российское гражданство весной 2018 года. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.