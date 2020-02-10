Алтайский дух Шойгу

//Общество 13+

10 февраля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ни для кого не секрет, что в борьбе за жизнь, за хорошую жизнь все средства хороши. Этот макиавеллизм прослеживается еще с незапамятных времен, и для борьбы с врагом применялись не только «меч» и «булава», но и мистические силы. Ярким примером тому Уинстон Черчилль со своим магом Алистером Кроули, президент США Рональд Рейган и его астролог Джоан Куигли.

А в России при дворе Николая II уважали и побаивались сверхъестественной силы Григория Распутина. Особую славу получили экспедиция секретного корпуса Гитлера «Аненербе» в Тибет, где нацисты искали древние знания.

В наши дни на страницах газет, новостных изданий нередко появляются интересные заголовки о вмешательствах сверхъестественных сил в дела государства. Один из последних ярких примеров — изгнание демонов из нижней палаты парламента США в сентябре прошлого года. Все проходило на официальном уровне, а сам обряд проводил иезуитский священник Патрик Конрой. По его словам, в палате «собрались темные духи, которые подогревают разногласия на теме возможного импичмента президенту Трампу». В это же время группа ведьм из Нью-Йорка проводила ритуал «связывающего заклятья», чтобы Трамп объявил об отставке.

Проявление тенденции сплочения мистической силы и политической сферы наблюдается и в России. Тому доказательство громкая история с якутским шаманом Александром Габышевым, который шел в Москву изгонять злых духов из Кремля. Его поход прервали сотрудники МВД и посещение специального медицинского учреждения.

Трудно сказать, почему политический протест зачастую переходит в плоскость магического противостояния и насколько серьезно это стоит воспринимать. Видимо, это обширная сфера, она требует тщательного исследования, так как у скептиков до сих пор нет убедительных аргументов для развенчания мифов существования высшей материи.

Если копнуть глубже, то истоки шаманизма России лежат не в Якутии, а ближе к районам, где орудовали «Аненербе» — в Горном Алтае и прилегающих к нему районах Сибири. Все это не случайно, в далеком прошлом все горные системы назывались одним именем — «Алтай». В памяти народов до сих пор живо представление о «Двенадцатигранном Кин-Алтае», как планетарном образе «Пупа Земли», связывающего нашу планету с космосом, Вселенной.

Культурологи Алтая, описывают его как «родник евразийской духовности, сердце Азии, колыбель религий, где коренной народ сохраняет самобытность, кровную связь с природой и свой особый взгляд на мир». Это стало возможно благодаря географической удаленности Алтая, она укрывает от проникновения стандартов цивилизации. Яркая и неповторимая природа многие годы воспитывает в людях целостное мировосприятие, учит жить не только разумом, но и сердцем.

В современных реалиях воспитанники гармоничной природы Алтая, хранители философско-культурного потенциала предстают не только в виде «шаманов из трущоб» в лице Габышева, но и в руководящих кругах федерального уровня. Не случайно лидер страны ежегодно посещает данный регион во время своего отдыха. Его всегда сопровождает министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу родился в этих местах — в республике Тыва, и его многое связывает с миром древнего знания, живущего там. Земляки министра рассказывают об особых знаниях семьи Шойгу —его отец был известным травником, а сам Шойгу является последним носителем особой энергии священных мест Горного Алтая.

Согласно философии этих мест, самое ценное, чем может обладать человек — это мудрое знание жизни. Вековые народные знания — не просто истории или воспоминания, они продолжают жить и развиваться в делах и мыслях человека. Во всех сферах жизни начинает пробиваться тяга к естественным основам бытия, к единству природы и человека, возникает сильная потребность в духовном мировоззрении на цивилизационной основе.

Реализацию этой философии можно проследить в действиях Шойгу во время работы в МЧС, когда он рассуждал о значении жизни людей и его отношении к смерти, или услышать в некоторых интервью уже на посту главы Минобороны. Неспроста, он сообщал, что хочет вернуться в Сибирь и строить здесь города. Многие успехи министра связаны с его знанием и уверенностью, он духовно опирается на матрицу памяти предков. Его энергия и сила мышления задаются вселенским источником, а не сводятся к банальной образованности, информированности, логическим схемам и инструментам.

Земляки Шойгу сравнивают его с воином Субедеем, служившим в армии Чингисхана, видимо, чувствуя его сознательную духовность и прямое личное общение с Небом, не ограниченное строгими канонами, сложными обрядами и «профессиональными» посредниками, сила его веры связана с родной природой, со своим народом.

В отличие от большинства примеров, когда главы государств полагались на советников, обладающих сверхъестественной силой, феномен Шойгу в том, что он впитал энергию алтайского знания и сам способен защитить себя и русский народ от атак на физическом и энергетическом уровне.

Незримая война продолжается испокон веков, вновь и вновь в России будут появляться шаманы/медиумы/колдуны, намеренные сломать сложившийся уклад жизни. Но свет истинного знания культуры Алтая, которым пронизана жизнь Шойгу, и далее будет основным гармонизирующим фактором как во внутренней, так и во внешней политике этой необъяснимой страны .Ни для кого не секрет, что в борьбе за жизнь, за хорошую жизнь все средства хороши. Этот макиавеллизм прослеживается еще с незапамятных времен, и для борьбы с врагом применялись не только «меч» и «булава», но и мистические силы. Ярким примером тому Уинстон Черчилль со своим магом Алистером Кроули, президент США Рональд Рейган и его астролог Джоан Куигли. А в России при дворе Николая II уважали и побаивались сверхъестественной силы Григория Распутина. Особую славу получили экспедиция секретного корпуса Гитлера «Аненербе» в Тибет, где нацисты искали древние знания.

В наши дни на страницах газет, новостных изданий нередко появляются интересные заголовки о вмешательствах сверхъестественных сил в дела государства. Один из последних ярких примеров — изгнание демонов из нижней палаты парламента США в сентябре прошлого года. Все проходило на официальном уровне, а сам обряд проводил иезуитский священник Патрик Конрой. По его словам, в палате «собрались темные духи, которые подогревают разногласия на теме возможного импичмента президенту Трампу». В это же время группа ведьм из Нью-Йорка проводила ритуал «связывающего заклятья», чтобы Трамп объявил об отставке.

Проявление тенденции сплочения мистической силы и политической сферы наблюдается и в России. Тому доказательство громкая история с якутским шаманом Александром Габышевым, который шел в Москву изгонять злых духов из Кремля. Его поход прервали сотрудники МВД и посещение специального медицинского учреждения.

Трудно сказать, почему политический протест зачастую переходит в плоскость магического противостояния и насколько серьезно это стоит воспринимать. Видимо, это обширная сфера, она требует тщательного исследования, так как у скептиков до сих пор нет убедительных аргументов для развенчания мифов существования высшей материи.

Если копнуть глубже, то истоки шаманизма России лежат не в Якутии, а ближе к районам, где орудовали «Аненербе» — в Горном Алтае и прилегающих к нему районах Сибири. Все это не случайно, в далеком прошлом все горны