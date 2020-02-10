Генерал-майор милиции в отставке Валентин Бурлаченко ушел из жизни на 73-м году

//Общество

10 февраля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Главное Управление МВД России по Краснодарскому краю, Краевой Совет ветеранов правоохранительных органов, Клуб «Генералы милиции Кубани» и Клуб «Милицейские генералы Дона» с глубоким прискорбием извещают - 9 февраля, на 73-м году жизни, после тяжелой болезни скончался ветеран органов внутренних дел, Заслуженный сотрудник МВД СССР, Почетный сотрудник МВД России, генерал-майор милиции в отставке - Бурлаченко Валентин Александрович.

В.А.Бурлаченко родился 25 апреля 1947 года в Кабардино-Балкарии, но с раннего детства жил на Кубани. После окончания школы-восьмилетки поступил на учебу в сельскохозяйственный техникум города Славянска-на-Кубани, затем работал в колхозе «Путь Ильича» Усть-Лабинского района.

С 1967 по 1969 годы служил в Советской Армии, уволившись в запас, приехал в город Краснодар, поступил работать на станкостроительный завод имени Седина.

Службу в органах внутренних дел начал в феврале 1974 года милиционером патрульно-постовой службы в экипаже «Подвижной милицейской группы», затем участковым инспектором милиции ОВД Октябрьского райисполкома города Краснодара.

В скором времени, вместе с зональным инспектором уголовного розыска, обеспечил полное раскрытие всех преступлений, совершенных на закрепленном за ним административном участке.

С 1976 по 1983 годы В.А.Бурлаченко служил в районном и краевом уголовном розыске, проводя по 200-250 суток в командировках ежегодно, побывал практически во всех городах и районах края. За год В.А.Бурлаченко лично или вместе с группами местных сотрудников раскрывал по 40 и более тяжких преступлений, зарекомендовал себя не только высококвалифицированным оперативником, но и умелым организатором всех служб милиции на раскрытие преступлений.

За личное, решающее участие в раскрытии ряда особо опасных преступлений, в 1980 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С 1983 года В.А.Бурлаченко на руководящей работе. В течение трех лет - начальник отдела внутренних дел Лабинских горрайисполкомов. Возглавляемый им коллектив завоевывал Переходящее Знамя УВД Краснодарского крайисполкома, портрет начальника ГРОВД В.А.Бурлаченко заносился на Доску Почета УВД Краснодарского крайисполкома.

В 1986-1994 годах - заместитель и начальник УВД Сочинского горисполкома, УВД города Сочи.

В.А.Бурлаченко внес большой личный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в Сочи в период грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, в организацию гуманитарной помощи беженцам из Абхазии, защиту их законных интересов.

В 1994-2007 годах В.А.Бурлаченко 13 лет возглавлял криминальную милицию Кубани, будучи заместителем начальника ГУВД по Краснодарскому краю, начальником криминальной милиции, организовывал наступательную борьбу с преступностью на всей территории Кубани, внедрял в служебную деятельность новые формы и методы работы. Проявлял постоянную заботу об условиях службы, труда подчиненных, обеспечении сотрудников уголовного розыска и других оперативных служб средствами связи и передвижения, компьютерной техникой, средствами индивидуальной защиты.

В.А.Бурлаченко заботился о подчиненных, поддерживал и защищал их.

В 2000 году, в знак заслуг генерал-майора милиции В.А.Бурлаченко в деле борьбы с преступностью, его портрет помещен на Доску Почета МВД России в здании Министерства внутренних дел в Москве.

В.А.Бурлаченко отмечен государственными наградами Российской Федерации: Орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многими наградами МВД России, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

После ухода в 2007 году в отставку, по достижению предельного возраста службы в органах внутренних дел, В.А.Бурлаченко еще несколько лет работал в администрации Краснодарского края, используя свои знания и опыт для укрепления правопорядка на Кубани.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Память о Валентине Александровиче Бурлаченко навсегда сохранится в сердцах товарищей по службе, коллег, ветеранов органов внутренних дел и милиции Кубани, всех, кто знал этого человека.