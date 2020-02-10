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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Инцидент в московском метрополитене: пассажир сымитировал приступ от "опасной вирусной инфекции"

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Инцидент в московском метрополитене: пассажир сымитировал приступ от
pixabay.com

УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек. Они подняли панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной инфекцией.

Известно, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя плохое самочувствие. Его сообщники выкрикивали фразы о наличии у товарища опасной вирусной инфекции, тем самым провоцируя панику среди пассажиров. 

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Один из подозреваемых уже задержан, сейчас приняты меры к розыску соучастников.

Ранее стало известно об инциденте, который произошел в начале февраля на улице Генкиной в Нижнем Новгороде с участием нескольких мужчин.

ЕЧ

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