Инцидент в московском метрополитене: пассажир сымитировал приступ от

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10 февраля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек. Они подняли панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной инфекцией.

Известно, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя плохое самочувствие. Его сообщники выкрикивали фразы о наличии у товарища опасной вирусной инфекции, тем самым провоцируя панику среди пассажиров.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Один из подозреваемых уже задержан, сейчас приняты меры к розыску соучастников.

Ранее стало известно об инциденте, который произошел в начале февраля на улице Генкиной в Нижнем Новгороде с участием нескольких мужчин.