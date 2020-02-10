//Общество 13+

10 февраля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Маразмы недели,фото соцсети

Маразмы недели: победоносно реинтегрировать Крым, «собачий вальс» депутатов и вирусная корона Трампа

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Крымская тема для Украины является неиссякаемым источником неадекватных действий и умозаключений тех, кто попусту мечтает об украинском Крыме. «Патриоты» изо дня в день тестируют всё более изысканные методы извращений на этом поприще. Так, например, в «Министерстве по делам ветеранов и оккупированных территорий Украины» (наличие которого уже само по себе является предметом психиатрических исследований) планируют создать фонд реинтеграции «Крым», а также некий «Национальный центр документирования нарушений прав и свобод на оккупированных территориях Украины», о чём заявила «профильный» министр Оксана Коляда. По её словам, оба проекта, запуск которых планируется уже в текущем году, будут финансировать из госбюджета.

«Центр документирования станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России. Фонд «Крым» будет предоставлять гранты крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям и перемещённым с полуострова СМИ, а также негосударственным организациям», - подчеркнула Коляда.

А ещё на Украине 26 февраля намерены объявить новый государственный праздник - «День сопротивления крымчан российской оккупации». Именно в этот день в 2014 году в Симферополе под зданием тогда ещё Верховного Совета АР Крым состоялся митинг с участием двух противоборствующих сторон, одна из которых выступала за присоединение Крыма к России, а другая (в частности, крымские татары и свезённые с материка националисты) - за украинский полуостров. Отнюдь непонятно, победу кого и над кем собираются праздновать на Украине, ведь общеизвестно, что спустя три недели после упомянутого митинга (где, к слову, не обошлось без провокаций с украинской стороны) в Крыму состоялся референдум, возвративший территорию в родную гавань.

ФОТО Коляда Кориневич

Впрочем, по причине полного отсутствия побед на Украине уже привыкли отмечать на государственном уровне поражения. Примечательно, что инициатор нового «праздника» - постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич - на днях заявил о неготовности Киева к возвращению Крыма и восстановлению контроля над этой территорией.

«Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдёт из Крыма, украинское государство не готово принять Крым. Нам ещё работать и работать! Ведь пока ещё отсутствует понимание, кто возьмёт на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах», - заявил Кориневич.

Понимания не было и нет, но зато имеются «постпред Киева в Крыму», «министерство по оккупации» и разного рода фонды по реинтеграции: очевидно, что на этой провальной теме на Украине собираются пилить бюджет ещё не один год.

Впрочем, у временщиков, осевших в Киеве, отсутствует и какое-либо понимание происходящего непосредственно в масштабах страны. Это, собственно, и вылилось в эффектный «собачий вальс» в исполнении народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара. Напомним, 25-летнее «юное дарование» в эфире одного из украинских телеканалов посоветовало пожаловавшейся по поводу высоких тарифов на газ пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

«Если собака элитной породы, то она может её продать и спокойно себе оплатить», - заявил народный избранник.

В информпространстве тот час же закрепился мем «Продай собаку - заплати за газ!», а жительница Кировоградской области Любовь Павловна со своим дворнягой Шариком проснулись знаменитыми. Став объектом критики и насмешек, депутат Брагар извинился за своё высказывание, признав собственную тупость и косноязычие. Тем не менее, предложенный им новый рецепт выживания для села совместно с народной инициативой платить пенсии борзыми щенками стали хитом маразма.

ФОТО Брагар Есипов

Справедливости ради отметим, что внезапные лучи славы украинскому депутату пришлось разделить со своим «коллегой-собачником» из Саратовской областной думы, где в ходе заседания комитета по аграрным вопросам депутат-коммунист Владимир Есипов предложил решить проблему бродячих собак в городах России путём продажи их «в добрые руки в Китай и Корею». Аргументируя свой столь неоднозначный подход к братьям нашим меньшим, Есипов уточнил, что это будет гораздо дешевле, нежели содержать их в приютах.

Нарвавшись на шквал критики и недопонимания, саратовский коммунист попытался выкрутиться в столь щепетильной ситуации, уверяя всех, что, дескать, его не так поняли. Что на самом деле собак он любит и не собирается отдавать их для приготовления в пищу (как известно, в некоторых регионах Китая и Кореи собачатина считается деликатесом), что названные им страны «просто территориально ближе к России», что он уважает китайцев и корейцев, а пикет зоозащитников считает провокацией против фракции КПРФ и себя лично.

Тем временем наш антирейтинг продолжает Первый канал, журналисты которого состряпали душераздирающую версию на модную нынче тему коронавируса. Так, 5 февраля в программе «Время» вышел сюжет (напомним - это новостной блок телеканала), где самозабвенно рассматривали конспирологические теории происхождения этого вируса, среди которых и гипотезу о его рукотворности.

«Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берём слово «корона». Оно в основе и идёт первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп - президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своём знаменитом конкурсе красоты. Так что, происхождение коронавируса, а, главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными», - отмечает в подводке к сюжету телеведущий Кирилл Клеймёнов.

Дальше - больше. «Очевидно, что Китай несёт серьёзные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединённые Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты «Мисс Вселенная», где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структурой напоминает тот самый, так сказать, головной убор. И сразу ясно, кто виноват», - говорится в сюжете.

ФОТО Клеймёнов

Очевидно, что в погоне за сенсацией журналисты Первого канала смогли превзойти самих себя и насмешить даже летучих мышей, которых некоторые тоже считают причастными к возникновению нового вируса. Впрочем, через пару дней Кирилл Клеймёнов заверил, мол, сюжет был шуткой, а сам он вменяем, после чего предложил проверить себя на придурковатость. Правда, объяснился он не в эфире Первого канала (что было бы вполне логично), а одному из телеграмм-каналов.

И напоследок. Украинские авторы учебника по географии для 6 класса общеобразовательной школы Валерий Пестушко и Анна Уварова предлагают школьникам изучать поверхность Земли по карте из игры «Skyrim». На странице 36 учебник

геймеры обнаружили карту Skyrim - oдной из так называемых фантастических прoвинций Тaмpиэля всeлeннoй The Elder Scrolls.

ФОТО Карта

Таким «игровым» образом авторы проиллюстрировали раздел «Земля на плане и карте». Стоит отметить, что упомянутый учебник издан в 2014 году, он прошёл научную экспертизу Национальной академии наук Украины и рекомендован Министерством образования страны.