Пятьдесят девять стран будут участвовать в Международной сцене «Бессмертного полка»

//Общество 13+

10 февраля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

празднуемвсеммиром.рф

Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой приглашает делегации со всего мира поучаствовать в концертной программе Международной сцены в Москве. Участники выступят девятого и десятого мая на самой масштабной праздничной площадке страны. На данный момент на сайте празднуемвсеммиром.рф организаторы зарегистрировали 243 заявки из 59 стран.



По инициативе народного артиста СССР В.С. Ланового в 2020 году на День Победы в столице будет открыта Международная сцена, где выступят коллективы из разных стран. Подготовка к мероприятию идет полным ходом и концертной программой не ограничивается. Делегации приезжают заранее, чтобы не только успеть подготовиться к выступлению, но и посетить главные достопримечательности города - Кремль, Третьяковскую галерею.



«Наша цель – пригласить всех желающих выступить в Москве, объединить артистов всего мира на одной сцене, ведь это наша общая Победа, – говорит арт-директор проекта Наталья Бурлакина. – И пусть жизнь разметала всех по свету, свои традиции и историю забывать нельзя. И мы не забываем. Я это вижу по количеству заявок от детей из разных стран, что означает еще и то, что традиции передаются из поколения в поколение».



Подать заявку для участия в Международной сцене «Бессмертного полка» могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте празднуемвсеммиром.рф.

Коллективам и исполнителям, прошедшим творческий отбор, оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве. По все вопросам обращайтесь по адресу pvm2020@yandex.ru.



Преимуществом в отборе коллективов будет личная история. По словам Натальи Бурлакиной, личная история — это история, связанная с этим праздником. Во многих семьях воевали или были тружениками тыла деды, прадеды, бабушки, прабабушки. Личная семейная история - это история про то, как этот праздник вошёл в жизнь каждого человека.





