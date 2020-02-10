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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Мишустин: недопустимо, если в конце года в бюджете остаются средства

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин: недопустимо, если в конце года в бюджете остаются средства
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник, 10 февраля, заявил, что ситуации, при которых в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, недопустимы.
 
Мишустин отметил, что видит в этом две причины: неэффективное планирование бюджета или низкое качество управленческого аппарата, который осуществляет распределение средств.
 
Глава правительства в рамках совещания с вице-премьерами сегодня утром подчеркнул, что следует усилить уровень контроля исполнительской дисциплины, а также навести в системе стратегического планирования порядок.
ЕТ

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