Мишустин: недопустимо, если в конце года в бюджете остаются средства

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник, 10 февраля, заявил, что ситуации, при которых в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, недопустимы.

Мишустин отметил, что видит в этом две причины: неэффективное планирование бюджета или низкое качество управленческого аппарата, который осуществляет распределение средств.

Глава правительства в рамках совещания с вице-премьерами сегодня утром подчеркнул, что следует усилить уровень контроля исполнительской дисциплины, а также навести в системе стратегического планирования порядок.