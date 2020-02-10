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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Россия не Европа. Швейцарцы проголосовали за уголовное преследование критиков гомосексуалов

, 06:49 [ «Аргументы Недели» ]

Россия не Европа. Швейцарцы проголосовали за уголовное преследование критиков гомосексуалов
флаг Швейцарии:фото соцсетей

В Швейцарии прошел референдум, по итогам которого дискриминация сексуальных меньшинств станет преступлением, за которое можно получить реальный срок.

Принятие закона одобрили 63% населения (более 1 млн человек). В основном это жители городов. В сельской местности инициатива не пользуется популярностью.

Сегодня в стране уже действует уголовная ответственность за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности. За нарушение подобного рода человеку грозит штраф, либо лишение свободы на срок до трех лет. Теперь будет добавлен новый пункт. Пока не уточняется, но, вероятно, за это наказание будет таким же.

Если в России проблемы может получить целующаяся в общественном месте однополая пара (это будет расценено как пропаганда гомосексуализма, запрещенная законом), то в Швейцарии теперь в тюрьме окажется тот, кто скажет в ее адрес неласковое слово.

АОл

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