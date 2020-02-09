Бывшего главного архитектора Краснодара выпустили из СИЗО

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9 февраля 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Напомним, Мазурка задержали 18 апреля 2018 года в своем рабочем кабинете. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностных полномочий) которые повлекли нарушения прав дольщиков.

Краснодарский краевой суд выпустил из-под стражи бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. Суд не нашел оснований для его дальнейшего содержания в СИЗО и не удовлетворил ходатайство прокуратуры об очередном продлении ареста.

- Выводы суда о том, что, находясь на свободе, Мазурок И.Е. может скрыться от суда, оказывать давление на участников уголовного судопроизводства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, на находят подтверждения материалами дела,— говорится в определении суда.