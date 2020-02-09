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9 февраля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Синоптики прогнозируют, что морозов в Москве в феврале больше не будет. В столице всего лишь несколько дней стояли морозными. В ночь на 8 февраля в московском регионе единственный раз за зиму 2019-2020 столбики термометра опускались до минус 20 градусов.

И аномально теплая погода возвращается в Москву уже на следующей неделе. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил - , пик холода пройден, морозов в Москве этой зимой больше не будет.

На погоду влияет теплый атмосферный фронт и атлантический воздух, - передает RT. На неделе с 10 февраля ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь.