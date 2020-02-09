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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Вылет самолета «Аэрофлота» в Москву на 10 часов задержан в аэропорту Ростова - на - Дону и еще перенесен

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вылет самолета «Аэрофлота» в Москву на 10 часов задержан в аэропорту Ростова - на - Дону и еще перенесен
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вылет самолета "Аэрофлота" в Москву на 10 часов задержан в аэропорту Ростова - на - Дону "Платов". Самолет вырулил со стоянки, но не поднялся в воздух, а вернулся обратно по техническим причинам.

Авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение прислать из Москвы техников.  Рейс номер SU-1159 Ростов - на -Дону - Москва, вылет которого был запланированный на 10:30 мск, перенесен на 21:00. Ожидается, что воздушное судно прилетит в "Шереметьево" в 22:55 мск.

Крупнейший российский перевозчик перенос времени вылета пока не комментировал.

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ИЧ

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