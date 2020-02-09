Вылет самолета «Аэрофлота» в Москву на 10 часов задержан в аэропорту Ростова - на - Дону и еще перенесен

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9 февраля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вылет самолета "Аэрофлота" в Москву на 10 часов задержан в аэропорту Ростова - на - Дону "Платов". Самолет вырулил со стоянки, но не поднялся в воздух, а вернулся обратно по техническим причинам.

Авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение прислать из Москвы техников. Рейс номер SU-1159 Ростов - на -Дону - Москва, вылет которого был запланированный на 10:30 мск, перенесен на 21:00. Ожидается, что воздушное судно прилетит в "Шереметьево" в 22:55 мск.

Крупнейший российский перевозчик перенос времени вылета пока не комментировал.

В воскресенье аэропорт Усинска закрыт из -за жесткой посадки самолета, на борту которого находились 100 человек.