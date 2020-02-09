Жители Китая нашли плюсы в карантине

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9 февраля 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Пустынные улицы города

Больше месяца весь мир во главе с Китаем борется против неизвестного ранее коронавируса 2019-nCoV. Общее число заболевших превысило 37 000 человек. Из них 5 000 находятся в критическом состоянии, 813 умерли, 1600 заражённых уже излечились от смертельного вируса.

Чем живут в закрытых городах? К чему готовятся и почему не хотят покидать зону карантина, рассказали жители Поднебесной

Алина Губашева приехала в Китай из Казахстана 3 года назад. Сейчас она студентка педагогического университета, расположенного в городе Чунцин (недалеко от очага эпидемии). Алина рассказала «Аргументам недели» о мерах предосторожности принятых Правительством в её городе:





Алина Губашева

«В жилых комплексах и учебных заведениях действует специальный режим. За пределы никак не выйти без заявления, и сделать это можно только 1 раз за 2-3 дня». Талончик на выход Алина получила у куратора своего общежития. «Берешь бланк, заполняешь, пишешь цель выхода. Тебе даётся 2 часа, чтобы завершить все дела и вернуться. По приходу измеряют температуру», – рассказала студентка корреспонденту «АН». На своей страничке Instagram (@iammalinaaaa) она показывает подписчикам пустынные улицы города и опровергает слухи о пустых полках супермаркетов. «Ажиотажа и паники нет. Все без исключения в масках, некоторые даже надевают специальные костюмы. При входе в ТЦ и супермаркеты проверяют температуру. Автобусы ходят, но абсолютно пустые, метро работает в сокращённом режиме».

Пустынные улицы города

На момент начала эпидемии в общежитии Алины должно было остаться 60 учеников. Сейчас их только 12. Но девушка уверена, основная причина отъезда студентов – паника родственников. В ближайшее время Казахстан обещает эвакуировать всех своих граждан из Китая, но Алина не намерена возвращаться на родину.

«У нас в стране нет никаких технологий, а Китай, несмотря на опасность этого вируса, уже смог излечить более 1000 человек, пока без существующей вакцины. Безусловно, количество заболевших уже больше 30 тысяч, но не нужно забывать об огромном населении этой страны, и по сути, вероятность того, что ты встретишь больного человека не такая и высокая. Да и при перелёте больший риск подхватить этот вирус. Поэтому мы решили просто закупиться продуктами и оставаться в карантине».

Разрешение покинуть университет

Многие люди, оказавшиеся в зоне карантина, согласны с тем, что безопаснее переждать эпидемию на месте. Согласно опросу из мессенджера WeChat, среди русскоговорящих жителей страны на вопрос «Покинуть Китай или остаться?» 60% опрошенных выбрали вариант «Пересижу эпидемию в Китае», 15% ещё не определились, как им поступить, 12% всё же решили покинуть страну в ближайшие дни, 8% переждут в третьей стране, 2% ждут эвакуации.

Пустынные улицы города

Будни карантинных городов Китая отличаются друг от друга. В городе Чжухай живёт российская балерина Мария Калашникова. Девушка работает в балете цирка Chimelong, который сейчас закрыт в связи с карантином в стране. Однако въезд и выезд из города свободный. «Незапланированные каникулы» артистка использует, чтобы путешествовать, ведь раньше на это просто не хватало времени. В интервью «Аргументам недели» Маша отметила:

«Это просто уникальная возможность посетить достопримечательности без скопления туристов. К тому же у нас появилось много свободного времени. Обычно у нас 1 выходной в неделю и особо не попутешествуешь!». Мария впервые за 5 лет жизни в Поднебесной побывала в Гонконге у статуи Будды. Девушка чувствует себя в безопасности, потому что вокруг все тщательно соблюдают меры предосторожности. «Без масок не пускают в транспорт, магазины, могут не продать еду, при входе в любое заведение измеряют температуру. Каждый день приходят смс-оповещения на телефон о мерах предосторожности, во всех общественных местах в свободном доступе антибактериальные средства для рук, построены и открыты больницы с оборудованием и квалифицированными специалистами. Вообще, есть подозрение, что в Китае сейчас безопаснее, чем во всём остальном мире…»,

– говорит девушка. Уже 10 февраля Маша планирует вернуться к работе и начать репетиции.

Процент смертности от коронавируса составляет 2,09%. Это меньше, чем процент смертности от гриппа или ВИЧ-инфекций. Пока вакцина от нового вируса находится в разработке, врачи всех стран рекомендуют жителям соблюдать простые меры предосторожности: чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения, стараться не прикасаться к лицу, губам, глазам грязными руками, не контактировать с больными, вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет.