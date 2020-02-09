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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Победительница конкурса красоты против соседки-астролога. Драка закончилась в отделении полиции

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Победительница конкурса красоты против соседки-астролога. Драка закончилась в отделении полиции

Победительница конкурса красоты избила астролога, но вовсе за неудачное предсказание, а за то, что две красотки просто никак не могут ужиться на одной лестничной площадке.

23-летняя Саша Мартынова два года назад стала самой-самой красивой в городе Владимире. Выиграла поездку на Мальдивы, сделала карьеру модели и упорно шла к своему успеху. Вот только все портила соседка-астролог Кристина. Из-за чего возникла неприязнь двух дам уже никто и не помнит, но боевые действия развернулись нешуточные. То астролог на каждом углу поносит имя модели, то Саша отомстит, вывалив мусор в почтовый ящик соседки. А когда в ход пошла тяжелая артиллерия – и двери были вымазаны тем, что приличные люди оставляют в унитазах, дело дошло о драки, которая закончилась ранами на лице Кристины и её мужа - Саша зарядила ему каблуком в глаз.

Как пишет канал «Маsh», теперь в отношениях двух известных в городе разбирается полиция, но и они не уверены, что смогут примерить двух разгневанных фурий.

БИ

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