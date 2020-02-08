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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Ульяновский губернатор прокомментировал сообщения о взрыве атомного реактора

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ульяновский губернатор прокомментировал сообщения о взрыве атомного реактора
фото: соцсети

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook прокомментировал сообщения о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

По его словам, он обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора, распространяющих видеоролик о катастрофе на территории НИИАР. Видео сопровождается сообщением о "взрыве" и якобы превышении радиационного фона.

Морозов призвал жителей области не поддаваться на уловки провокаторов, которые "зарабатывают на хайпе". Он сообщил, что радиационная обстановка в области - штатная, а также обратился к гражданам с просьбой не распространять фейковую информацию об аварии.

АС

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