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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт назвал законопроект о правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта своевременной инициативой

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт назвал законопроект о правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта своевременной инициативой
Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогут повысить качество решений, принимаемых в управлении ресурсами и инфраструктурой российской столицы. Соответствующую точку зрения высказал вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков, комментируя для представителей СМИ законопроект о правовом режиме в Москве для развития ИИ.

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Как отметил эксперт, одна из ключевых задач ИИ заключается в повышении качества решений в управлении ресурсами и инфраструктурой. По словам Глазкова, у крупнейшего города страны здесь огромное поле возможностей - это касается и жилищно-коммунального хозяйства, и транспортно-дорожного комплекса, и обеспечения безопасности.

Собеседник журналистов назвал поступивший в парламент законопроект смелой и очень своевременной инициативой. Как заявил Борис Глазков, нормативно-правовой акт позволит запустить ряд управляемых департаментом информационных технологий Москвы экспериментов по внедрению технологий ИИ. Подобные испытания призваны показать практическую пользу и эффективность технологий ИИ, а также развеять «опасения» заинтересованных сторон в распространении ИИ, отметил эксперт.

 

ДЦ

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