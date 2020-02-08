Будущих лидеров московского образования объединят в клуб

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8 февраля 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

ирина жданова.,фото,соцсети

Департамент образования и науки города Москвы анонсировал начало работы Клуба будущих лидеров московского образования, целью которого станет повышение качества управленческих команд школ и пополнение кадрового резерва управленцев.



«Задачи, которые перед нами стоят, это ориентация будущих лидеров в ценностях и смыслах московской системы образования, знакомство с успешными практиками, ответы на интересующие вопросы и, по сути, формирование качественных управленческих компетенций»,

– рассказала заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования Ирина Жданова на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки.



Встречи клуба проходить в два этапа. Первый этап – очный с возможностью дистанционного подключения, в том числе для управленцев из других регионов. На нем будут обсуждаться смыслы столичного образования и инструменты управления. На втором этапе, на который смогут попасть не все, речь пойдет о компетенциях директора московской школы. Вести занятия будут тренеры.



«Тренеры – это команда заместителей директоров центральных городских управлений. Клуб будет работать с привлечением экспертов – это результативные директора московских школ и заместители директоров, а также сотрудники Департамента образования и науки»,

– пояснила Ирина Жданова.

Она добавила, что все видеопрезентации будут доступны в эфире Московского образовательного телеканала.

