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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Почему о великом актере Романе Карцеве забыли сразу после смерти?

, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Почему о великом актере Романе Карцеве забыли сразу после смерти?
Артист Роман Карцев, Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Его любил Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, миллионы людей рукоплескали человеку, ставшего из наладчика швейного цеха в Одессе великим юмористом. Сейчас могила Романа Карцева, скончавшегося осенью 2018 года, стоит забытым погостом среди великолепия мраморных обелисков и надгробий московского Троекуровского кладбища.

Отчего такая несправедливость? Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти в Союзе театральных деятелей и на телевидении? Где друзья и поклонники артиста?

Этими вопросами главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Смотрите видео «Семейная тайна кремлевского погоста»

 

ДЦ

//картина дня

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор…

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