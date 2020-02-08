Почему о великом актере Романе Карцеве забыли сразу после смерти?

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8 февраля 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Артист Роман Карцев, Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Его любил Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, миллионы людей рукоплескали человеку, ставшего из наладчика швейного цеха в Одессе великим юмористом. Сейчас могила Романа Карцева, скончавшегося осенью 2018 года, стоит забытым погостом среди великолепия мраморных обелисков и надгробий московского Троекуровского кладбища.

Отчего такая несправедливость? Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти в Союзе театральных деятелей и на телевидении? Где друзья и поклонники артиста?

Этими вопросами главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.