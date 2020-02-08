Змея укусила австралийской журналистке прямо микрофон

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8 февраля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот видео нападения змеи на микрофон

Нападение змеи на микрофон репортера девятого канала (Австралия) развеселило зрителей. Журналист рассказывала о змеях. Она пыталась доказать, что их не стоит бояться, так как они сами боятся людей. Змея и напугалась.

Чтобы доказать страх змеи перед человеком, Сара Коут посадила змею себе на плечо. Та некоторое время поизвивалась. А потом ее испугало присутствие микрофона. Она спружинила, а потом атаковала инструмент журналистки.

«Она бьет мой микрофон», — воскликнула журналистка.

Мимика Сары Коут была испуганной, но смешливой. Оказалось, это лишь профессиональное мужество.

«Я так испугалась!» — призналась репортер позднее: «Моя рука была слишком близко к тому месту, которое кусала змея».

Впрочем, все обошлось без жертв. Эпизод был показан в студии австралийского «9 канала». Ведущие от души посмеялись над незадачливой Сарой Коут.

К слову животные часто веселят зрителей. Осенью прошлого года в Греции произошел забавный инцидент. Во время прямого эфира на греческом ТВ за журналистом начала гоняться большая свинья. Она кусала репортера.