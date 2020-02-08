Обмененные «беркутовцы» вернулись в Киев

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8 февраля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук

Вернувшиеся на Украину бойцы "Беркута" на фото Александра Горошинского

Бойцы спецподразделения «Беркут», которые были обменены в конце прошлого года, вернулись на Украину. Об этом сообщил их адвокат Александр Горошинский.

В качестве подтверждения, адвокат опубликовал снимки бойцов «Беркута». Они стоят возле указателя, судя по всему, уже на украинской стороне.

«Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей», — такими словами Александр Горошинский подписал опубликованный снимок.

Свое возвращение бойцы «Беркута» объяснили желанием бороться до конца. Они согласились на обмен, чтобы не сорвать его.

«Наш отказ от участия в обмене поставила бы под угрозу этот обмен в целом», — говорится в открытом письме бойцов «Беркута», которое опубликовал их адвокат: «Понимая чувства каждого из списка «на обмен», мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене».

Теперь обменянные «беркутовцы» планируют добиваться справедливости в суде. Для этого они и вернулись на Украину.