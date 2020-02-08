Обмененные «беркутовцы» вернулись в Киев

Бойцы спецподразделения «Беркут», которые были обменены в конце прошлого года, вернулись на Украину. Об этом сообщил их адвокат Александр Горошинский.
В качестве подтверждения, адвокат опубликовал снимки бойцов «Беркута». Они стоят возле указателя, судя по всему, уже на украинской стороне.
«Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей», — такими словами Александр Горошинский подписал опубликованный снимок.
Свое возвращение бойцы «Беркута» объяснили желанием бороться до конца. Они согласились на обмен, чтобы не сорвать его.
«Наш отказ от участия в обмене поставила бы под угрозу этот обмен в целом», — говорится в открытом письме бойцов «Беркута», которое опубликовал их адвокат: «Понимая чувства каждого из списка «на обмен», мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене».
Теперь обменянные «беркутовцы» планируют добиваться справедливости в суде. Для этого они и вернулись на Украину.