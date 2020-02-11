Элитное военное подразделение – разведка. Люди годами учатся, чтобы освоить навыки хорошего разведчика. Большая ответственность, высокая физическая подготовка, умение мыслить и прогнозировать возможные события – это минимальные характеристики будущих солдат. Хороший разведчик должен уметь получать информацию о потенциальном враге и предлагать методы для решения задач во время военных операций.
Высокие требования подчеркивают, что попасть в СВР России «с улицы» не так уж и просто, как кажется. Работа в СВР – это не только ответственные внешние и внутренние миссии государства, но спектр различных запретов для служащих. Тем не менее, разведчики получают высокую зарплату, которая способна обеспечить их жизнь, и жизнь семьи. Поэтому у многих военнослужащих или желающих поступать в войска России, возникает вопрос: как попасть в разведку?
Сегодня мы подробно расскажем, как стать разведчиком, а так же поговорим про:
- Как работает разведка?
- Особенности службы в разведке?
- Как попасть в спецслужбы?
- Академия службы вешней разведки.
- СВР вакансии.
Разведка в России появилась в 1991 году. Штаб-квартира СВР находится в Сосенском поселении, московского округа. Руководит деятельностью Службы Внешней Разведки Президент Российской Федерации.
Служба в СВР, принцип ее работы
Внутренняя разведка России – одна из самых закрытых военных структур государства. Поэтому кандидаты в военные войска отбираются по строгим пунктам законодательства. Но не стоит забывать, что военные времена для России давно позади, и сейчас разведчики не бегают в поле с автоматами и аппаратами передач информации.
Их разделяют на две группы: войсковые разведчики и военные разведчики.
Войсковая разведка – служит на фронте, в активных местах боевых действий, передает информацию о противнике. Военная разведка – центральная организация при России, она собирает информацию дипломатического характера, проводит разведывательные операции внутри страны, а так же информирует государственный орган о положении различных государств.
Каждый желающий поступить в одно из двух подразделений проходит проверку:
- Физическая подготовка.
- Тест IQ.
- Детектор лжи.
- Полное медицинское обследование.
- Заполнение анкет о судимости, приема наркотиков, мыслях о самоубийстве.
- Исследование на полиграфе.
Только после успешного собеседования, прохождения всех тестов и анализов, разговора с психологом и сдачи нормативов – разведчик принимается на службу.
Важно: обязательное условие будущего солдата – знание иностранного языка, иначе работа в разведывательных войсках не имеет смысла.
Жесткие требования? – да, но есть один приятный нюанс.
Попасть в СВР России – может каждый. Пресс-бюро СВР, во главе с начальником Сергеем Ивановым, оговаривает, что с 2019 года, любой желающих гражданин Российской Федерации после длительного просмотра и выполнения требований профессионального отбора – попадет в СВР.
Как попасть в СВР России, особенности службы кандидатов «с улицы»
Раз сказали, что попасть в разведку легко – значит легко? Вовсе нет.
Российская Федерация занимает второе место в рейтинге ТОП-10 мощных и подготовленных военных стран. И если вы думаете, что в разведку России берут, кого попало, то это не так.
На официальном сайте СВР указывается, что на службу попадают только лучшие из лучших, но они могут быть простыми гражданами России и не иметь специального образования. Для таких случаев проводится ряд тестов и проверок. Первичная оценка кандидатов происходит по показателям: личных и деловых качеств, образованности и образованию, оценке возраста и здоровья.
Сотрудниками СВР могут стать граждане имеющие:
- Высшее образование.
- Специальную подготовку (физическая и психологическая).
- Полное соответствие медицинским нормам.
- Удачно пройденное тестирование психологического отбора.
Кто не может работать на СВР:
- Недееспособные.
- Отказники процедуры оформления допуска к личным данным.
- Иностранцы.
- Люди, говорящие неправду и дающие ложные показания.
- Постоянно проживающие сами.
- Не прошел нормы медицинского обследования, не сдал физические и психологические тесты.
- Не соответствует параметрам: возраст, образование, личным/ деловым качествам.
- Судимые, граждане под следствием или наказанные законом.
Более детально требования к будущим разведчикам прописаны на официальном сайте СВР.
Как поступить на службу?
Первая задача разведчика – обеспечить информацией и обезопасить свою страну. То есть, человек должен являться образованной личностью, разбираться в экономических, политических, научных, технических сферах, обладать совершенным владением иностранного языка. Быть в курсе всех событий внутри государства и следить за действиями внешних стран. Грубо говоря: быть в теме. Поэтому институт военной службы станет для будущего разведчика «очень кстати»
Но если вы имеете все вышеперечисленные факторы, а военного образование у вас нет – не беда. Многие представители гражданских профессий уже работают в СВР, ведь они прошли ряд тестирований, чтобы преступить к службе:
- Собеседование про патриотические и морально-нравственные принципы желающего поступить на службу. Во время которого выделялись интеллектуальные и коммуникативные особенности будущего сотрудника.
- Нормы медицинского обследования, годность работы военнослужащего в тяжелых климатических условиях.
- Предоставление дипломов об окончании высших учебных заведений с хорошими и отличными отметками. Проявление навыков свободного владения иностранным языком.
Кандидаты, которые собираются служить на оперативных должностях в СВР, должны быть готовы к прохождению учебной службы в академии внешней разведки. Сроки обучения от 1 года до 3 лет – это определит руководство СВР.
Для тех, кто не стремится работать в оперативной службе разведки, достаточно будет заполнить первичную анкету и начать проходить ряд тестирований. Их можно заполнить на сайте СВР России. Вопросы будут касаться вашей личной жизни, навыков и характера. Не забывайте, все данные, которые будут прописаны вами в анкете – могут стать известны «третьим лицам».
Академия внешней разведки
Молодые парни и девушки могут пройти полноценное и специализированное обучение в Академии внешней разведки или школе разведки России. Она осуществляет подготовку военных кадров оперативного состава разведки и других спецслужб. Находится в Московской области, Хлебниковском лесопарке.
Важно! Вы должны уже иметь высшее образование и быть готовым к учебе сроком от 1 года до 3-х лет.
Перед поступлением абитуриенты проходят: тестирование, сдают экзамены по знанию иностранных языков, профильных предметов. Руководство обращает внимание на образованность, на то, как будущий сотрудник одевается, ведет разговор, задает вопросы и располагает к себе людей.
Внешняя разведка России - вакансии: Никто не ищет сотрудников разведывательной службы в интернете, но СВР активно призывает стать военнослужащим и пройти обучение на благо страны в их академии, после чего направляет кадры на работу в разведке.