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8 февраля 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели», Анастасия Костыркина ]

лица в гриме: личный архив

Московские художники запустили акцию «Следуй» против системы распознавания лиц. Они нанесли на лицо грим как символ несогласия с преследованием в повседневной жизни

Все те, кто боится или не хочет попасть в базы данных, может делать то же самое. По закону находится с закрытым лицом можно не во всех случаях, на массовых акциях это невозможно. А вот использование грима никак не ограничивается законом. Эффективность такой практики не подтверждена, если даже Face ID на продукции Apple в состоянии распознать человека и в очках, и в маске косметической или даже медицинской.





Основательница акции Катрин Ненашева в своем facebook пишет:

«Важно защитить то, что принадлежит только нам. Мы не замечаем, что становимся объектом наблюдения государства. Пока мы ищем приятеля в толпе, камеры ищут нас. Но приятель и надзиратель - не одно и тоже. Когда мы разрешили государству следить и повсюду следовать за нами? Почему решение о нас было принято без нас?».

Чтобы присоединиться к акции, пообщаться с участниками или узнать более подробные инструкции по нанесению грима или правовой стороне вопроса, необходимо активировать чат-бота в телеграмме.

Судя по комментариям под постом и в телеграмм чате, люди поддерживают эту инициативу. Уже не первый год коммерческие организации активно привлекаются к составлению базы биометрических данных, что при системном сбое чревато их утечкой. Центральный Банк даже предложил банкам льготы за сбор биометрических данных клиентов, которым выдали кредит. Из последнего: база данных «Красного и белого» слита в сеть. Персональные данные около 17 миллионов участников программы лояльности оказались в открытом доступе. Представители «Красного и белого» уверяют, что многие записи и телефонные номера фиктивные, но те, на которые удалось дозвониться, подтвердили свои контактные данные и наличие карты.



С сентября 2017 года в Москве работает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Она охватывает подъезды, дворы, а также места массового скопления людей: метро, площади, крупные торговые центры, ярмарки выходного дня и другие массовые мероприятия. К февралю 2020 года работают 170 тысяч государственных камер, из них 1,5 тысячи устанавливают личность и следят за порядком. Это не предел, правительство Москвы обещало довести этот показатель до 100 тысяч. С их помощью каждый месяц полиция задерживает до 10 тысяч человек, из которых 62 находились в федеральном розыске. Система работает, но готовы ли москвичи заплатить свободой и неприкосновенностью личной жизни.



