Лучшее из Telegram: Как сделать на попкорне и сладкой вате 60000 рублей в месяц

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7 февраля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Telegram-канал «Экономика цифровой эры» подготовил пятничную подборку самых интересных новостей за уходящую неделю.

Так, теперь на интерактивной карте можно узнать, какая недвижимость в районе Рублевского шоссе принадлежит чиновникам, господрядчикам и аффилированным с ними людям - пишет Novostroyman.

Небрехня рассказывает о том, как Липецкий областной арбитраж готовит настоящую сенсацию. Совсем скоро криминал сможет закрывать уголовные дела и даже наказывать правоохранителей с помощью судов, которые пока всего лишь разбирают споры хозяйствующий субъектов.

​​Канал Бизнес идеи 2.0 рассказывает о компании Solgaard, которая придумала чемодан Lifepack, внутренность которого трансформируется в шкаф с полочками. Благодаря принципу переносного гардероба человек может без усилий найти нужную вещь, не перерывая при этом всё вверх дном.

Канал Адские бабки пишет о том, что спрос на нефть в Китае упал на три млн баррелей в день или на 20% от общего объема потребления на фоне кризиса, вызванного распространением коронавирусом нового типа.

На канале Бизнес Кейсы 2.0 вы можете потратить 2 минуты на чтение и узнать, как сделать на попкорне и сладкой вате 60000 р.в месяц.

The Mad Insurer: "Чистая прибыль Российской национальной перестраховочной компании (#РНПК) по итогам 2019 года составила около 3,3 миллиардов рублей, премии компании по операциям страхования, сострахования и перестрахования превысила 14 миллиардов рублей".

И в заключение подборки интересная информация из канала BlackAudit: Супруга экс-главы Международного банка Азейрбайджана Джахангира Гаджиева стала первой жительницей Великобритании, в отношении которой был применен правовой механизм, направленный на борьбу с отмыванием денег.