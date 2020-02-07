Москву назвали лучшей площадкой для развития искусственного интеллекта

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7 февраля 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

С 1 июля на пять лет в Москве планируется ввести экспериментальный правовой режим с целью развития искусственного интеллекта.Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» внесены в Госдуму РФ депутатами Александром Жуковым и Ириной Белых в ближайшее время.

«Вижу большую пользу в этой инициативе. Москва является лидером по развитию электронного правительства и все что касается нейросетей, искусственного интеллекта это очень удобно для граждан и бизнеса. Уже сейчас потихоньку начинают использовать искусственный интеллект в транспорте, медицине, обслуживании граждан через электронных ботов, которые принимают заявки и многое другое. Москва по цифровому развитию опережает огромное количество городов в мире», -подчеркнул Илья Сачков.