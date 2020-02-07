Шорт-лист творческого конкурса «Красноярские перья – 2019»

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7 февраля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В нынешнем году на конкурс заявилось 138 участников, на рассмотрение было подано 313 материалов. Просмотреть, прочитать и прослушать такое количество журналистских работ – уже немалый труд. А ведь каждую из них надо оценить, и не просто оценить, но и обосновать своё мнение. 21 января шорт-лист лучших работ был представлен на утверждение Президиума правления Союза журналистов Красноярского края. Наше издание публикует имена лауреатов. Победители будут объявлены 1 февраля на «Балу прессы» – во время празднования 100-летия Союза журналистов Красноярского края.

«Канские ведомости» (Канск)

«Сибирский форум» (Красноярск)

«Енисейская Правда» (Енисейск)

«Заря Енисея» (Лесосибирск)

«Огни Енисея» (Дивногорск)

«Голос времени» (Заозёрный)

«Присаянье» (с. Агинское)

«Город и горожане» (Железногорск)

Газета «Присаянье» (Елена Шейнмаер, Елена Засимова, Ирина Павловская)

Людмила Базарова (Радио России, Красноярск)

Дмитрий Косолапов (газета «Емельяновские веси», Емельяново)

Марина Синютина (газета «Город и горожане», Железногорск)

Оксана Власова («Енисейская правда», Енисейск)

Вера Ракова («Город и горожане», Железногорск)

ТВ-СФУ (Шишкина Анастасия, Почкаева Елизавета, Николаев Егор, Кирьянов Рафаэль, Николаев Евгений, Вараксина Валентина).

Сергей Бурлаку («Наш Красноярский край», Красноярск)

Дмитрий Демченко (ТК «Енисей», Красноярск)

Елена Обухова (газета «Новый путь», п.Новобирилюссы)

Елена Скуратова (газета «АиФ на Енисее», Красноярск)

Анастасия Ножкина (Газета «Пригород»)

Татьяна Шункова (ТВ-СФУ, Красноярск)

Евгения Клебанова («Ирбейская правда», с.Ирбейское)

Александр Григоренко («Наш Красноярский край»)

Татьяна Крускина («Канские ведомости»)

Галина Черкашина (газета «Грани», Новоселово)

Полина Каминская (ТК «Енисей», Красноярск)

Валерия Палаваева (газета «Город и горожане»)

Юлия Третьякова (газета «Город и горожане»)

Наталья Головина (газета «Сельская жизнь», Сухобузимское)

Екатерина Первухина (газета «Советское Приангарье», г. Кодинск)

Андрей Ухлов (газета «Огни Енисея», Дивногорск)