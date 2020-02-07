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7 февраля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

хакеры,фото соцсети

Киберпреступность – настоящий бич современности. Для того, чтобы грабить банки, уже не нужно быть Бонни и Клайдом, достаточно овладеть широким пластом знаний в области IT-технологий и взламывать чужую цифровую технику. Бороться с такого рода преступлениями весьма трудно, так как многие мастера своего неблагородного дела умело сохраняют полную анонимность. Именно поэтому силовые структуры России запускают в работу новые отделы по борьбе с киберпреступностью и нанимают профессионалов, готовых искать злоумышленников, фактически не покидая своего рабочего места.

Чем занимаются хакеры

Следственный Комитет России

Главная валюта, интересующая киберпреступников, – это данные. С ними они могут делать все, что угодно: продавать, использовать в своих целях, искажать, если это выгодно. При этом достаточно редко хакеры занимаются своей деятельностью бескорыстно, во имя политических, идеологических или социальных идеалов. Все, что им в большинстве случаев нужно, – это деньги. И их они могут добывать, используя заполученную нечестным способом информацию.

Спектр их задач и методов достаточно широк. Они могут действовать самостоятельно, работать на себя. Их могут нанимать политики и бизнесмены, желающие добиться превосходства в конкуренции с оппонентами. Тогда киберпреступники могут за денежное вознаграждение добывать компромат или совершать кибератаки, и все это они делают, не выходя из дома. В этом и заключается особенность такой неправомерной деятельности: отследить преступника очень сложно, так как он не оставляет физических улик. А «цифровые улики» умело скрывает.

Но не только для политики или бизнеса опасна такая деятельность. Рядовые граждане могут также сталкиваться с киберпреступностью, становиться жертвами мошенничества. Преступники могут взламывать электронные почты, добывать номера и все данные по банковским картам (которые затем сливаются и продаются в даркнете), заниматься шантажом и использовать чужую технику для майнинга криптовалюты.

Существуют и разные методы осуществления киберпреступной деятельности. Например, хакеры прибегают к «заражению» чужих компьютеров вредоносными программами, то есть, подсаживают компьютерные вирусы. Завирусованный компьютер они могут использовать в своих целях, например, для кражи конфиденциальной информации. Также хакеры могут через вредоносное ПО требовать деньги от владельца компьютера для того, чтобы этот компьютер разблокировать. Все тот же шантаж, но уже в сети.

Существует и другой приём, который называют «фишингом». С помощью массовой рассылки на электронные почты граждан мошенники собирают необходимую информацию. Так, например, рассылаются электронные письма, содержащие вредоносные ссылки, способные заразить компьютер, или преступники просят предоставить конфиденциальные данные (например, от банковской карты) в ответе на письмо. Конечно, все это происходит под видом выгоды для жертвы: письмо, например, может содержать информацию о том, что жертва якобы выиграла крупную сумму денег, и для того, чтобы её получить, надо перейти по ссылке, которая на самом деле заразит компьютер.

спам-рассылка на почту

Защититься от всего этого возможно: нужно игнорировать подозрительные письма, не посещать небезопасные сайты и регулярно устанавливать и обновлять программы, защищающие компьютер от заражения или взлома. Однако не всегда и этих мер бывает достаточно.

Особенно интересно то, что количество киберпреступлений постоянно растёт. Так, например, в 2019 году оно выросло более, чем на 68%. А ежегодный прирост преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, составляет порядка 70%. Все это сильно озадачивает правоохранительные органы России, которым не вполне удаётся справляться с наплывом киберпреступников. Так, «РИА Новости» цитирует слова первого замминистра внутренних дел Александра Горового:

«Мы оказались не готовы к выполнению задач по обеспечению защиты финансовых интересов, как граждан, так и юридических лиц... Мы должны в самое ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты интересов населения нашей страны в этом виде преступлений»

Отдел по борьбе с киберпреступностью

первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой

И, судя по всему, такой алгоритм уже выработан. Ещё в декабре 2019 года стало известно, что Следственный Комитет РФ создал подразделение, которое занимается борьбой с IT-преступлениями. «РИА Новости» процитировали сообщение пресс-службы ведомства:

«Председателем СК России подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения – отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Следователи этого отдела будут специализироваться на расследовании указанной категории преступлений, отличающихся особой спецификой»

Вслед за Следственным Комитетом к борьбе с хакерами подключается и МВД: стало известно, что там также было создано подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Это как раз и связано с тем, что количество таких преступлений увеличивается, поэтому появляется естественный запрос на системный подход к проблеме. Многие были озадачены сложившимися обстоятельствами: кто-то опасается, что эти процессы ещё сильнее скажутся на ограничении анонимности и свободы в сети. Однако, скорее всего, новые подразделения будут исключительно заниматься вопросами неправомерного использования конфиденциальных данных и информации, а также кибербезопасности. Остаётся надеяться, что нововведения принесут свои плоды.