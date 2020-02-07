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7 февраля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

23 января в рамках реализации проекта создания кластера деревянного домостроения в Красноярском крае Союзом «ЦС ТПП» была проведена рабочая встреча участников кластера и ООО «ТЭХ» с учёными Сибирского государственного технологического университета (СИБГТУ).

Тема мероприятия – перспективы использования научных разработок по технологии переработки отходов лесозаготовки и лесопиления для потребностей Кластера.

Заведующий кафедрой технологии композитных материалов и древесиноведения Ермолин В.Н. представил линейку разработанных кафедрой видов продукции, произведённой из отходов лесопиления и деревообработки, а также новых перспективных технологий обработки изделий из дерева экологически чистого класса и при этом с достаточно низкой себестоимостью, что позволяет повысить конкурентоспособность конечной продукции.

Учитывая особенности создаваемого кластера деревянного домостроения, связанные с перспективами использования всей группы отходов лесопиления и деревообработки, а также некондиционных лесных ресурсов (горелой и повреждённой вредителями древесины), научное обеспечение деятельности кластера в части выработки инновационных перспективных технологий становится крайне актуальным.

Результатом совещания стало решение о создании рабочей группы по научному сопровождению проекта Кластера деревянного домостроения и переработки лесных отходов, а также выработки конкретных предложений для исполнительной власти Красноярского края по финансовому обеспечению наиболее востребованных разработок.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Союза «ЦС ТПП» является участие красноярского научного сообщества в реализации задач развития экономики, решения проблем экологии и рационального использования природных ресурсов.