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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России предложили наказывать за несообщение о нарушениях ПДД

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В России предложили наказывать за несообщение о нарушениях ПДД
фото: pixabey

Жителей России могут начать штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Обращение с соответствующей инициативой направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

"В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий", — говорится в обращении.

СЕ

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