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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Профессор: электронные сигареты «хороший компромисс» обычным

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Профессор: электронные сигареты «хороший компромисс» обычным
фото: pixabey

Курение сигарет провоцирует мутации в генах, которые вызывают рак лёгких и полости рта. По последним данным, более 90% случаев злокачественных новообразований данных органов связаны именно с этой пагубной привычкой. Некоторые эксперты полагают, что более безопасной альтернативой традиционному курению является использование предназначенных для этого процесса электронных устройств.

 "Есть люди, у которых имеется биохимическая недостаточность системы вознаграждения. Они предрасположены к курению или каким-то иным стимуляторам. Такие люди просто так не могут бросить курить, они слишком привязаны к этому процессу. Это хорошо, что появился заменитель без очевидного содержания высоких доз канцерогенов. Это разумный компромисс, который позволяет получать удовольствие от процесса, похожего на курение, не подвергая себя столь явной и очевидной опасности", подчеркнул профессор, руководительотдела  биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии.

СЕ

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