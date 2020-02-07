Профессор: электронные сигареты «хороший компромисс» обычным

Курение сигарет провоцирует мутации в генах, которые вызывают рак лёгких и полости рта. По последним данным, более 90% случаев злокачественных новообразований данных органов связаны именно с этой пагубной привычкой. Некоторые эксперты полагают, что более безопасной альтернативой традиционному курению является использование предназначенных для этого процесса электронных устройств.

"Есть люди, у которых имеется биохимическая недостаточность системы вознаграждения. Они предрасположены к курению или каким-то иным стимуляторам. Такие люди просто так не могут бросить курить, они слишком привязаны к этому процессу. Это хорошо, что появился заменитель без очевидного содержания высоких доз канцерогенов. Это разумный компромисс, который позволяет получать удовольствие от процесса, похожего на курение, не подвергая себя столь явной и очевидной опасности", подчеркнул профессор, руководительотдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии.