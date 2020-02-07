Эхо от продажи Васильевки, или Что было и будет…

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7 февраля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

…в экономике отдельно взятого района юга Красноярского края. Интервью, данное члену Союза журналистов России Юрию Иванову заслуженным строителем России Вадимом Федяевым.

– Вадим Петрович, общественность города Минусинска, Красноярского края и, очевидно, других регионов России весьма удивило объявление в интернете о продаже села Васильевка Идринского района. Падкие на сенсации корреспонденты телеканала НТВ встретились с работниками подсобного хозяйства Вашего предприятия и выпустили в эфир два острых сюжета, вызвавших у зрителей агрессивные, грубые комментарии в интернете. «Продаётся, якобы, село вместе с людьми – полный абсурд!»

– Телевизионщики распространяют недостоверные новости под видом общественно значимой информации, что грозит причинением вреда жизни и/или здоровью граждан, массовым нарушением общественного порядка и/или общественной безопасности…На основании изложенного я делаю единственно возможный вывод: корреспонденты НТВ намеренно распространяют ложную информацию, провоцируя население на выражение негативной реакции в отношении губернатора Красноярского края и Президента РФ. Объективности ради замечу, что подсобное хозяйство «Васильевское» принадлежит не мне лично – хозяину-барину Федяеву, как показали на всю страну корреспонденты НТВ, – а сельскому строительному комбинату в составе тридцати двух акционеров.

– Вадим Петрович, что из себя представлял этот Сельский Строительный комбинат?

– В его состав входили промышленные и строительные подразделения:

домостроительный комбинат, выпускавший 25 серию и 464 серию; завод по изготовлению арболитовых домов 17 серии; завод железобетонных изделий; деревообрабатывающий завод; керамзитовый завод, выпускавший 300 тыс. м3 керамзита в год; два леспромхоза, заготавливавшие около 200 тыс. м3 в год; строительные подразделения в каждом районе юга края; по две ПМК, в Минусинске около шести строительных подразделений, а также управление механизации, автобаза, ДПМК, специализированные подразделения – сантехнические и электрические, свой проектный институт, подсобное хозяйство «Васильевское», санаторий «Сосновый бор» и др.

Работающих было вместе с субподрядными организациями свыше 3 тысяч человек.

К сожалению, такую громадину сельских строителей юга края, как и вообще сельских строителей России, уничтожили Ельцин и Чубайс.

– Вадим Петрович, если первый телесюжет был сфабрикован из устных телефонных разговоров, почему Вы на основании имеющихся у Вас документов не смогли при личной встрече с корреспондентом НТВ Алексеем Симахиным убедить его в абсурдности сюжета о селе Васильевка? Почему он выпустил на телеэкран ещё более скандальное продолжение, искажающее истинное положение дел?

– Вообще-то эти вопросы следовало бы задать не мне, а журналистам телеканала Алексею Симахину и Владе Копыловой. Мы совместно с юристом подробно изложили историю создания и деятельности подсобного хозяйства «Васильевское», показали все необходимые для подтверждения наших слов подлинные документы, но увы! Корреспонденты, видимо, были кем-то заряжены, отрабатывали заказ и потому выдали то, что выдали…

– Кстати, каким образом в составе Вашего строительного комбината оказалось сельхозпредприятие?

– На рубеже девяностых годов минувшего века, когда в стране шла активная горбачёвская перестройка, люди остро почувствовали нехватку продовольственных товаров. Большинство строителей, как правило, физически работающих круглый год в сложных климатических условиях, должны питаться качественно. Это и заставило меня как руководителя поставить вопрос перед исполкомом крайсовета о выделении нашему предприятию земельных площадей для создания подсобного хозяйства. В 1991 году краевая власть совместно с администрацией Идринского района соответствующими документами закрепила за нами пять тысяч гектаров земельных угодий, в том числе пахотных земель 1250 га.

При этом за счёт государственных средств были построены: пруд, дорога 9 км Васильевка - Никольское, высоковольтные линии 10 кВт и подстанция 1000 кВа, а также осуществлена телефонизация.

А вот все сорок с лишним жилых домов, водопровод, водонапорную башню объёмом триста кубических метров, животноводческий и зерноочистительные комплексы, силосные траншеи на десять тысяч тонн, гаражи, нефтебазу, гусеферму и ряд других объектов сельской инфраструктуры мы строили за счёт собственных средств своего предприятия и частью кредитов (тогда кредиты были под 1-2%). Все эти объекты недвижимости вошли в понятие «подсобное сельское хозяйство», включая пять тысяч гектаров земельных угодий, переданных нам в бессрочное пользование.

– Вадим Петрович, какой результат Вы получили в подсобном хозяйстве, вложив в него большие миллионы?

– До уничтожения Чубайсом сельского хозяйства в России в нашем подсобном хозяйстве было: 550 голов дойного гурта; 680 голов, стоявших на откорме, 250 голов коней мясного направления; гусеферма, ежегодно выращивавшая 4,5 тысяч гусей; 50 голов свиней; 60 голов овец; с полей собирали урожай пшеницы по 25 центнеров, овса по 40 центнеров и ржи по 30 центнеров с 1 га.

– Вадим Петрович, на моей памяти, приезжали к Вам в Васильевку по обмену опытом главы районов, директора и председатели колхозов. От них, знаю, были хорошие отзывы.

– Да, это было. Тогда у всех рабочих и работников подсобного хозяйства горели глаза – они видели перспективу, в столовой передовиков производства кормили бесплатно. В каждой квартире была горячая вода (стояли электробойлеры). Кстати, электроэнергию за них оплачивал комбинат. Потом разом всё рухнуло, как во всей России. Помогли консультанты из Америки, которых пригласил Чубайс.

За последние двадцать лет, не получая с этих земель ни копейки доходов, мы заплатили налогов около 2 миллионов рублей. Не вели никакой деятельности в подсобном хозяйстве, терпели убытки.

– Вадим Петрович, понятно, что в период перехода нашей страны с социалистических рельсов на капиталистические Ваш строительный комбинат стал никому не нужными, естественно, ненужным стало и подсобное хозяйство. Но почему Вы затянули процесс поиска инвесторов?

– Используя различные формы и каналы, мы постоянно искали богатых инвесторов. В 2015-м «Росагропромстрой» планировал из современных конструкций построить коровники, осуществляя глубокую переработку молочной и мясной продукции, построить дополнительное жильё, школу и детский сад, довести дойный гурт до 5000 голов (в то время когда во всём Идринском районе было не более 1500 дойного поголовья) и создать 150 рабочих мест.

Единственное условие, которое просил инвестор, – передачу земель в собственность по кадастровой стоимости, которая тогда составляла 5 млн рублей. Район получил бы поступления в бюджет 5 млн рублей и налоги от всей последующей деятельности.

Однако, когда мы приехали к главе Идринского района А.Г.Букатову, он собрал руководство района на совет и заявил, что продавать в собственность землю не может. Вот такой уровень безграмотности Администрации района!

Мы могли бы распродать объекты недвижимости в Васильевке на разборку, по частям, но делать это не очень хочется. Ведь тогда живущие там люди потеряют надежду на появление рабочих мест. А здесь, в уникальной подтаёжной зоне, крестьяне ещё до революции производили высококачественное коровье масло, которое доставлялось к столу царя Николая Второго, что удостоверено Российской энциклопедией. Потому и был интерес инвестора.

– Вадим Петрович, как Вы намерены поставить точку во всей этой истории?

– Мы направили письма с просьбой разобраться с мотивами деятельности корреспондентов, а также возбудить уголовное дело за клевету по 128 ст. 1 части 3. на Копыловскую Владу и Симахина Алексея, корреспондентов НТВ. Моё интервью, опубликованное в газете, прошу считать моим заявлением

Бастрыкину А.И. – председателю Следственного комитета РФ, генералу юстиции РФ, Потапову А.Е. – генерал-майору юстиции, и.о. руководителя Главного следственного управления комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Савчину М.М. – прокурору Красноярского края, Государственному советнику юстиции 2 класса, Виговскому А.А. – генерал-майору, начальнику управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Будем ждать объективного расследования.

Кроме этого, я направил заявление Идринскому прокурору Шрамову И.В. и копию краевому прокурору Савчину М.М. о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 315 УК РФ, главы Идринского района Киреева А.В., который с 2017 года игнорировал решение арбитражного суда, обязавшего Идринскую администрацию передать земли села Васильевка в аренду комбинату. Был выдан исполнительный лист – раньше земли массива «Васильевского» были переданы комбинату в бессрочное пользование.

А также мы направили заявление Идринскому прокурору Шрамову И.В. и копию краевому прокурору Савчину М.М. на возбуждение уголовного дела по факту совершения кражи в особо крупном размере в отношении неопределённых лиц. Ориентировочный размер ущерба составил около 30 млн рублей. Это некоторые жители Васильевки и другие разграбили производственные объёмы и полностью разграбили 12 служебных квартир, которые были закрыты на замки и опечатаны.

Единственно, я беспокоюсь, чтобы Идринская прокуратура не заволокитила это дело.

А вся эта шумиха с корреспондентами НТВ, как я предполагаю, организована не без участия Киреева А.В., который рассчитывал провернуть ещё одну афёру с землёй Васильевки. У него с подобными афёрами большой опыт.

Он, когда арбитражный суд присудил Администрации района выплатить комбинату 122 тыс. рублей за судебные расходы из-за полной безграмотности главы района, должен был за свою дурь заплатить из своего кармана, а заплатил из районного бюджета.

Но я верю, что Краевая прокуратура – Савчин М.М., Васильев В.С. – главный судебный пристав Красноярского края и ФСБ возьмут это дело на контроль.

В.П. Федяев,

Генеральный директор

ОАО «Сельский строительный комбинат»,

заслуженный строитель России

в интервью Юрию Иванову