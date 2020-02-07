Есть своя палата у предпринимателей…

//Общество

7 февраля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина немало форм и направлений поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, развития промышленности и экономики в целом. Между тем серьёзным форпостом и активным помощником при продвижении всех видов бизнеса остаётся система палат РФ. Президент Союза «Центрально-Сибирская ТПП» Рафаэль Марсович Шагеев рассказал о событиях и достигнутых успехах 2019 года.

– Какие направления деятельности Союза «ЦС ТПП», на Ваш взгляд, показали наибольший прогресс в минувшем году?

– С точки зрения структуры доходов рост показали экспертиза и сертификация, составив суммарно 80% всего дохода ТПП. Однако другие департаменты продолжают наращивать свои доли в общем доходе. Самый молодой департамент – по управлению проектами и координации – составил 11% от общего дохода, это в 6,5 раз превышает прошлогодние показатели.

Департамент ВЭД и делового сотрудничества сделал большой шаг в развитии услуги по классификации гостиниц. Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» получил аккредитацию Министерства экономического развития РФ в области классификации гостиниц и иных средств размещения. Аттестат аккредитации № АА-025 выдан 29 ноября 2019-го. Также успешно продвигается реализация проекта автоматизированной информационной системы «Есть-Надо» и переход на систему обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности в режиме единого окна.

Введены новые услуги: оформление карт АТЭС, паспортизация доступности объектов для маломобильных групп населения.

В целом многие показатели позволяют сделать вывод, что с каждым днём мы становимся лучше, быстрее и сильнее.

– Какие результаты прошедшего года наиболее масштабны и значимы?

– Прежде всего следует сказать об Объединённом торгово-экономическом форуме России, Китая и Монголии. Это мероприятие значимо для нас сразу в нескольких аспектах, но это – тема для отдельного материала. Я лишь скажу, что организация, которую мы обеспечили, установила наивысшую планку уровня проведения и поставила ребром вопрос о подготовке следующих форумов. Руководители делегаций трёх стран – вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, генеральный секретарь Китайской международной торговой палаты Юй Цзяньлун и исполнительный директор Национальной ТПП Монголии Тумэнжаргал Дуурэн – вдохновившись нашими результатами, инициировали разработку стандарта организации последующих ОТЭФ. Мы превзошли всех наших предшественников – по масштабу, по содержательности, по комфорту и по результатам мероприятия.

В этом года произошла «перезагрузка» сотрудничества с Минусинской ТПП. При нашем участии составлена программа развития муниципальной палаты и план приведения её деятельности в соответствие стандарту торгово-промышленных палат.

Выездная бизнес-миссия предпринимателей Красноярского края в Чешскую Республику дала конкретные результаты. Все компании Союза «ЦС ТПП», вошедшие в состав делегации, нашли партнёров в европейской стране – в области деревообработки, химической промышленности и туризма.

Одна из ярких страниц также – масштабная биржа контактов предпринимателей провинции Хэйлунцзян. Более 120 компаний из этой провинции и Красноярского края приняли участие в переговорах. Таких масштабных бирж контактов в истории Центрально-Сибирской ТПП ранее не было.

В прошедшем году мы достигли значительных успехов в проекте «Бизнес-барометр коррупции», войдя в пятёрку самых активных региональных ТПП: более 2000 предпринимателей Красноярского края приняли участие в опросе VII этапа проекта.

– Завершающим масштабным мероприятием 2019 года стал праздничный новогодний вечер для членских организаций Союза «ЦС ТПП» под названием «Голубой огонёк Центрально-Сибирской ТПП».

В рамках мероприятия было выступление лучших артистов города, праздничный ужин, награждение грамотами и почётными знаками Союза «ЦС ТПП», работа фотозон и интерактивных площадок, интервьюирование гостей на красной дорожке. Более 160 представителей членских организаций собрались, чтобы вместе подвести итоги 2019 года и построить планы сотрудничества на 2020-й.

– Судя по отчёту, существенных изменений в штате Союза «ЦС ТПП» в течение года не наблюдалось?

– Действительно, штат Союза «ЦС ТПП» сохранил свою численность – 28 человек. Радует, что вот уже который год Союз «ЦС ТПП» демонстрирует прирост эффективности деятельности, не увеличивая численность сотрудников.

– А что касается членской базы Союза «ЦС ТПП»…

– На 31 декабря членская база Союза «ЦС ТПП» за отчётный год приросла на 66 предприятий малого и среднего бизнеса. Мы стали требовательнее к компаниям, которые желают быть частью Союза, вышли на тот уровень, когда статус члена Центрально-Сибирской ТПП стал показателем добропорядочности и ответственности во всём: в исполнении взятых обязательств, в экономическом и социальном планах.

А мы тем временем уже приступаем к работе самого важного и содержательного года, нацелены на плодотворное сотрудничество и достижение высоких результатов в текущем 2020 году!

Записала Татьяна Уварова