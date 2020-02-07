Звёздность надо подтверждать

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7 февраля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В торжественной обстановке президент Центрально-Сибирской ТПП Рафаэль Шагеев вручил руководителям и представителям гостиниц свидетельства о присвоении категории. В результате процедуры классификации гостиниц, которая состоялась в декабре 2019 года, гостинице «Эдем» в селе Богучаны присвоена категория «без звёзд», гостинице «Берёзка» (ст. Иланск) – «1 звезда», «Юг» (г. Канск) – «1 звезда», «Центральная» (г. Железногорск) – «2 звезды», «Спорт» – «2 звезды». Данные свидетельства будут действовать три года, после чего гостиницы будут проинспектированы экспертами по классификации повторно.

Напоминаем, что, согласно закону о поэтапном введении обязательной классификации, гостиницы с номерным фондом 15 номеров и более должны пройти процедуру классификации и получить соответствующие свидетельства до 1 января 2020 года. За ведение деятельности без свидетельства о присвоенной категории предусмотрена административная ответственность: штраф на должностных лиц 30-50 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/40 до 1/25 совокупного дохода за предыдущий год, но не менее 50 тысяч рублей.

Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата оказывает услуги классификации объектов туристской индустрии представителям гостиничного бизнеса из Красноярского края. Подробнее об услуге классификации гостиниц и иных средств размещения вы можете узнать по телефону +7(391)2121044 или направив запрос на эл. почту: kan.cstpp@mail.ru.